碩博生比率不足1％ 台大原民生哽咽：歧視讓人不想待在校園

國立台灣大學近日族群、性別歧視不斷，台大原住民學生反歧視行動小組今天（5/26）聚集於行政大樓前高呼「還我真平等」，原住民學生哽咽表示，台大原民學生長期面對「一分耕耘1.35分收穫」、「讀台大不是很聰明就是原住民」等歧視言語；教育部更統計，原住民碩博士人數竟然不到1%，質疑是司空見慣的歧視讓原民生不想待在學校。學生高呼，要求校長陳文章面對，並實現成立族群平等委員會等四項承諾。

台大社會所學生謝語謙表示，原住民族學生於校園內需長年隱藏身份，在於只要身份暴露，就會被貼上喝酒、懶惰等惡意標籤，所有行為都容易遭放大檢視，只因為自己是原住民。

謝語謙談到，高中升學是人生中的黑暗時光，班上同學將自己的學測成績寫在黑板上公開質疑，曾試圖向同儕解釋加分制度緣由，但只換得一句「好好喔，好想當原住民。」校內教師更表示，同儕只是考試壓力大，一時沒有出口。

謝語謙指出，「一分耕耘1.35分收穫」、「讀台大不是很聰明就是原住民」是台大原住民生時常面對的惡意言語，全校都知道，卻只有行政端不知情。且教育部統計，原住民族教育失衡碩博生比率僅不到1%，恐怕就是歧視讓原住民生不想繼續待在校園內，個人行為匯聚成歧視環境，難道台大還要繼續縱容，認為歧視只是單一個案？

物理治療系學生Mayaw Ka'yok哽咽表示，就讀醫學院六年間，努力證實自己夠格當一名台大學生、證明自己可以完成學業，就怕老師認為自己不夠努力，也嘗試不在意校園間的惡意言語，回到部落，長輩試圖安慰自己「忍耐一下就過了。」希望各界不要只看到加分制度，而是思考背後的問題。

人類學系教授江芝華出面聲援學生，她指出，對歷史的無知正在傷害台灣其他族群。台灣各族群殖民、壓迫原住民的歷史充滿暴力，若未看見歷史，只看見象徵性的補償加分制度，甚至認為加分是特權就是延續暴力，大學校園應成為面對原住民歷史的場域，積極創造族群友善的環境。

反歧視行動小組號召支持者，將黑色手印蓋在白布上，象徵歷來社會對原住民族的標籤和汙名。學務長朱士維出面接受學生陳情，但學生不滿，認為歧視不只是學務處職責而是關乎學校全體，學生一度於行政大樓前高喊，要求校長陳文章出來面對。

反歧視行動小組提出四大訴求，要求成立族群平等委員會，提供歧視言行救濟管道；於心輔中心增聘文化敏感度的輔導人力；台大校方應於公開重大場合、會議宣示「向原住民族致意」；台大也應積極落實全民原教理念，讓校園認識多元族群。