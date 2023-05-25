這波新冠疫情「天選之人」都破功 新北教室學童有一半中鏢

新冠病毒已步入流感化階段，新北市議員陳偉杰認為，目前各類病毒已入侵校園，有的班級甚至過半學童都已淪陷掛上病號，要求新北市衛生局特別重視。衛生局表示，會與教育局加強宣導自我保護措施。

陳偉杰表示，此波疫情專找「天選之人」，有家長向他陳情，目前國小校園內已有許多學童確診，有的班級甚至過半學童都已淪陷，只不過大多輕症，因此依舊戴口罩進學校上課。他批評，政府只重視新冠疫情數字，卻忽略了其它病毒的流行，尤其是校園的疫情正在擴散中。

陳偉杰指出，目前在這波大流行中，不是只有新冠肺炎，更多的是A型流感、B型流感，甚至腸病毒、副流感病毒等等。有很多家長憂心，各式各樣不同的病毒混雜在學校教室裡，擔心可能會交叉感染，讓學童同步染上不同病症，甚至擔心校園會成為新變種病毒的溫床。

陳偉杰強調，不管是甚麼病毒所引發的疫情，目前校園教室內生病的孩子的確是暴增，要特別注意的是，學校對於因各類病毒導致生病的學童處理方式都是一致的，防疫也逐漸在放鬆中，在這樣的情況下難保孩子們不會這個病好了，卻又染上其它的病。

陳偉杰要求衛生局，要確實掌握新北市校園內的各類疫情與變化，並評估目前校園防疫是否足夠，應予以加強，避免各流行病疫情在校園持續擴大，影響學童受教權益，也讓學童家長們安心與放心。

衛生局表示，真正要通報是中重症或是有併發症，每天確診數都會變動，衛生局也每天關注醫療量能，目前沒有缺額部分，過往流感病例低，今年確實比較高，會與教育局加強宣導提醒生病不到校、勤洗手、戴好口罩等自我保護措施。