快訊

他放大絕列15項留在安卓手機的超大優點 狂酸iPhone：「優質果粉不Care」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這波新冠疫情「天選之人」都破功 新北教室學童有一半中鏢

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
近期流感人數增加，專家表示，新冠病毒疫情進入第4波流行，疾管署預估約6月底將達疫情高峰。雖然戶外已免戴口罩，但走在路上的民眾絕大多數仍戴著口罩。記者杜建重／攝影
近期流感人數增加，專家表示，新冠病毒疫情進入第4波流行，疾管署預估約6月底將達疫情高峰。雖然戶外已免戴口罩，但走在路上的民眾絕大多數仍戴著口罩。記者杜建重／攝影

新冠病毒已步入流感化階段，新北市議員陳偉杰認為，目前各類病毒已入侵校園，有的班級甚至過半學童都已淪陷掛上病號，要求新北市衛生局特別重視。衛生局表示，會與教育局加強宣導自我保護措施。

陳偉杰表示，此波疫情專找「天選之人」，有家長向他陳情，目前國小校園內已有許多學童確診，有的班級甚至過半學童都已淪陷，只不過大多輕症，因此依舊戴口罩進學校上課。他批評，政府只重視新冠疫情數字，卻忽略了其它病毒的流行，尤其是校園的疫情正在擴散中。

陳偉杰指出，目前在這波大流行中，不是只有新冠肺炎，更多的是A型流感、B型流感，甚至腸病毒、副流感病毒等等。有很多家長憂心，各式各樣不同的病毒混雜在學校教室裡，擔心可能會交叉感染，讓學童同步染上不同病症，甚至擔心校園會成為新變種病毒的溫床。

陳偉杰強調，不管是甚麼病毒所引發的疫情，目前校園教室內生病的孩子的確是暴增，要特別注意的是，學校對於因各類病毒導致生病的學童處理方式都是一致的，防疫也逐漸在放鬆中，在這樣的情況下難保孩子們不會這個病好了，卻又染上其它的病。

陳偉杰要求衛生局，要確實掌握新北市校園內的各類疫情與變化，並評估目前校園防疫是否足夠，應予以加強，避免各流行病疫情在校園持續擴大，影響學童受教權益，也讓學童家長們安心與放心。

衛生局表示，真正要通報是中重症或是有併發症，每天確診數都會變動，衛生局也每天關注醫療量能，目前沒有缺額部分，過往流感病例低，今年確實比較高，會與教育局加強宣導提醒生病不到校、勤洗手、戴好口罩等自我保護措施。

衛生局 陳偉杰 教育局 新冠肺炎

延伸閱讀

淡海新市鎮監視系統嚴重不足 新北議員憂成治安死角

影／議員李宇翔質詢諷「喬立委選舉」 侯友宜怒回：胡說八道

遭議員李宇翔嗆500萬喬選舉 侯友宜怒回：不要胡說八道

新北淡水區冒出「垃圾山」散發惡臭 環保局：國產署下周清除完畢

相關新聞

全教總調查：逾七成師認為新課綱負擔重 遭升學主義綁架

全國教師工會總聯合會今年3月26日至4月20日間，以google表單置於全教總的官方網站，透過各項網路方式請學校教師填答...

撐不下去？ 苗栗縣賢德工商申請「停招」 確定熄燈

苗栗縣私立賢德工商經教育部多次召開退審會，自去年9月間列為專案輔導學校後，學生及家長信任度下滑，校方董事會也考量年年辦學...

台大生連署反歧視 明天下午集結促校方面對

台大接連發生兩起社會關注的學生涉嫌歧視事件，多名學生組成「台大原住民學生反歧視小組」，明天將在校園集結，展開「台大學生反...

自殺死亡率連5年上升 學者：惡質校園文化成壓垮學生主因

立法院教育及文化委員會今召開「兒少自殺原因回溯調查機制」公聽會，邀請教育部、衛福部及學者專家討論預防兒少自殺。與會學生代...

孩子是手擲機、老師是風 台南鼓風讓學生飛翔

台南市參加全國手擲機飛行競賽成績亮眼，中山國中的「中山SMY雨果隊」及「中山SMY慧穎隊」勇奪特優獎第2、3名；安南國中...

疫後振興加碼補助影視前導片 6月起申請最高補助250萬

為推升影視產業發展，文化部除了於「振興振心」疫後振興計畫中，規劃成年禮金納入電影院看國片適用，特別加碼補助影視前導片拍攝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦