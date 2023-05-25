疫後振興加碼補助影視前導片 6月起申請最高補助250萬

為推升影視產業發展，文化部除了於「振興振心」疫後振興計畫中，規劃成年禮金納入電影院看國片適用，特別加碼補助影視前導片拍攝，協助影視內容製作者提升創作量能及資金媒合機會，擴大爭取不同產業的投資方。文化部長史哲表示，期盼透過加碼前導片拍攝補助，讓已完成故事開發的影視劇本，將作品概念展現，以吸引更多投資方，點燃加速壯大台灣內容的火苗。

文化部指出，3年疫情改變全球觀眾觀看影視作品的行為與習慣，國際OTT的崛起也促使影視產業重整，在此關鍵時刻台灣影視內容更需趁勢突破。因此，史哲上任後立刻進行文化部及法人資源整合，建立「投補合作」機制，即申請者在申請影視製作輔導金案的同時，若同意同步進行資金媒合，即將案件轉介文策院，打造投資綠色通道。

而「振興振心」疫後振興補助影視前導片計畫，則可協助業者利用剛修法三讀通過的文化創意產業發展法投資抵減優惠，讓過去不熟悉影視內容的投資者，透過前導片具像理解作品的故事與潛力，加速擴大原本只侷限於業內的投資。

此外，目前「國產電影片企劃及劇本開發補助」、「電視劇本開發補助」，以及因應市場趨勢於今年度整合的「電視節目及新媒體內容製作補助」也在徵件中。期盼強化鼓勵我國跨IP改編、台語、文史及新類型題材等多元類型電影及電視劇本的故事內容開發，全方位加速提升影視作品製作規格及動能。

文化部說，符合規定的影視事業，具備完整劇本的電影片（含動畫）或劇集（含動畫），皆可提出申請前導片拍攝補助，申請期限自6月1日起至6月30日止，分為電影類及電視類兩類，每案最高補助額度為250萬元。歡迎有意申請的影視事業踴躍參加，詳細資訊及申請文件，請至文化部獎補助資訊網查詢及下載：電影類 https://gov.tw/3Ne ，電視類： https://gov.tw/XZ9 。