天下為「公」？高中應屆畢業生入公立大學占比首破四成

教育部近日公告「高級中等學校應屆畢業生升學就業概況」調查結果提要分析，受少子化影響，110學年高級中等學校應屆畢業生只有17.9萬人，其中普通科畢業生約占一半，其中約15.3萬名學生繼續投入升學，四成、6.2萬人進入公立大學，參照教育部往年統計，也是近年來入學公立大學學生占比首突破四成。

教育部統計指出，受到少子化影響，高中應屆畢業生人數近五個學年來持續走低。從106學年24.1萬降至109年跌破20萬，110學年則只剩下17.9萬人。

教育部分析17.9萬名應屆畢業生，受高等教育普及化影響，仍以普通科畢業生49.2%占大宗，其次則為38.2%專業群科學生，以及不到5%的綜合高中、實用技能學程以及進修部學生。近五學年統計結果則顯示，普通科畢業生占比逐年增加，增7.5％，而專業群科占比逐年減少，約減少3.8％。

教育部也指出，應屆畢業生中約86%選擇繼續升學，而110學年升讀私立和公立大學的學生分別為57.1%、8.8萬人和40.2%、6.2萬人，另有少部分僅2.8%學生則選擇就讀軍事院校、二專、警察學校或赴海外大學就讀。

綜觀教育部近五年統計，109學年升讀公立大學的應屆畢業生占比為36.9%，108學年為35.1%，107學年更只有32.1%，106學年則略高為39.1%，110學年近年應屆畢業生入學公立大學佔比首突破四成。

升學輔導專家、大學問執行長魏佳卉表示，按照目前教育部政策，公立大學受外加名額影響下持續擴編，部分私立大學則陸續退場，也許未來三年內應屆畢業生進入公立大學的占比有望達到五成。

魏佳卉也指出，部分公立大學如台北大學、高科大等進修部也收不少學生；加上軍校正期班、國防大學、國防醫學院、警察大學等，嚴格上來說也算公立大學。讀私立大學的機會相較以往逐年降低，未來可說是天下為「公」的時代。

公立大學的窄門愈來愈寬，但近年來亦有教授認為，公立大學敞開大門愈收愈多，卻是讓不適合的學生誤入。成大資工系教授蘇文鈺指出，排名前段的大學，應照人口比例減少招生人數，台灣的資源不多、人口減少，不要所有學生、學校都做一樣的事，而是不同大學要有不同定位，做自己該做且能做的事。

蘇文鈺以台大為例，台大最有資格承擔第一名研究型大學，但根據哈佛大學、麻省理工學院等經驗，學校若要做好研究，不是大學生、碩士生多，而是博士、博士後數量應充足，但台灣的頂大剛好相反。實務上，台大博士生、博士後應增加，碩士以下略少；成大的定位則可碩士生略增而學士略減，依照位置做該做的事。

蘇文鈺說，研究任務只有少數人做得來，政府不應迷信人多好辦事或屈服於業界壓力，若制度是把學生都盡量往前端的公立大學輸送，只會浪費國力、浪費學生生命。