學生會長候選政見涉歧視 台大經濟系主動送性平會調查

國立台灣大學經濟系學生會舉行正副會長選舉，其中一組人選提出多項涉及性別、族群歧視政見，引發各界議論。台大經濟系今天表示，系上維護言論自由亦堅持人權和性別平等，有鑒於學生政見多點有違反人權價值、性別平等相關法令之虞，第一時間已通報台大性平會，後續將根據調查結果，依照學生獎懲辦法辦理。

台大經濟系兩名男學生日前參加系上學生會選舉，但該組經濟系正副會長候選人羅列16條政見內容，內容包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「大四畢業單身進行結紮手術」、「迎新宿營男女混宿」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」。隨即遭同校學生撻伐，批評素質太低。

即便其中一名學生稍早已於臉書社團致歉，並表示原先對特定族群無惡意，也沒有任何私人仇恨，但仍未能停止風波延燒。

台大經濟系稍早指出，政見多點已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，系上第一時間已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理，系上亦將啟動輔導機制。

經濟系強調，經濟系堅持人權及性別平等，維護言論自由的同時，也不應違反法律規範與人權價值。教育目的是幫助學生成為「完整」的人，自由是完整的一部分，但不是全部。

經濟系指出，學生自治是學生參與公共討論的重要場域，後續將持續教育及輔導，協助學生建立平等與相互尊重的公共討論空間

台大校方則表示，各級學生自治選舉都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，但言論自由如傷及社會多元族群非學校樂見。

台大指出，本次事件中辦理選舉的系學會已認知到政見極其不當，並先於選舉公報上載明，而當事人也已道歉認錯。學校將持續關注，並視情況給予輔導。