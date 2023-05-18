中山女高社團成發拉贊目標21萬太貴？ 過來人：當年花11萬

中山女中社團爆發學姊強迫學妹拉贊助在網路上引發熱議，不少網友認為該社團舉辦成發要花21萬元金額太高，要求學妹每人拉讚7000也不合理，但也有網友認為拉贊可以讓學生透過親身體驗，瞭解到金錢得來不易；有過來人表示當初辦成發約11萬左右，也有人分享自己拉贊助遇到熱情老闆還要將兒子介紹給她，嚇得她趕緊跑出店裡。

事件發酵後，也引起很多網友熱議，不少網友反應拉贊金額太高、場地太貴等，也有網友認為社團幹部也應改負起募款責任，「是借了什麼大場地需要21萬」、「拉贊助是可以但是7000元也太多」、「社團資金不夠就是要做幹部的去想辦法不是嗎」、「社團資金不夠就是要做幹部的去想辦法不是嗎」、「要求很不合理」。

不過也有網友認為，社團為成果發表，拉贊助並非壞事，反而可以讓學生從中瞭解錢財得來不易「拉贙助確實是一項很辛苦的工作也是人生的一種試煉」、「提前提驗人生」、「拉贊過程很好玩」、「社團就是一個合股公司的概念」。

曾經也是過來人的蔡先生也分享，高中他加入康輔社，為了辦成發也要四處募款籌錢，也曾陷入瓶頸，後來選擇大家拆組，分散到各商圈募款，也收到效果，蔡先生表示，當初他們辦成發總花費大概11萬左右；高中也玩過社團的何小姐說，有一次到一間服飾店拉贊，老闆很喜歡她，甚至拿出千元大鈔，想要將她介紹給兒子，還準備上樓叫兒子下來，嚇的她顧不上募款，趕快從店裡跑出。