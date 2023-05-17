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影／陳明通退休審議 潘文忠：學倫案處理後再處置
教育部長潘文忠今天前往立法院教育委員會報告及備詢，在會前接受媒體聯訪時被問到國安局前局長陳明通已向台大提出退休申請，卻因涉及學術倫理案，全案仍卡在教育部。潘文忠表示，陳明通是在台大任職退休，學校提出退休申請案，但學術倫理相關案件正在審議，教育部將等候學校處理學倫案，並依照學校對學倫案處理做後續處置。
潘文忠強調，陳明通在台大任職退休，學校提出退休申請案，但陳涉及學術倫理相關案件，學校有三級三審制，目前正在校內審議，教育部也等候學校處理，後續會依照學校對學倫案處理做後續處置。
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