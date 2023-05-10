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五月底4大專校院恐退場 230名學生踩雷申請到專輔學校

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院今舉行教育文化委員會，政務次長劉孟奇（中）接受備質詢。記者許維寧／攝影
立法院今舉行教育文化委員會，政務次長劉孟奇（中）接受備質詢。記者許維寧／攝影

立法院今舉行教育文化委員會，由教育部針對提升公立大專校院治理效率，強化大學自主及管理彈性提出專題報告並備質詢。立法委員陳秀寶指出，今年5月31日將有四所專案輔導大專校院改善期屆滿，但其中一校仍照常舉行112學年申請入學，並有230名學生通過第一階段甄選，當初應於簡章註明專輔學校，避免學生浪費名額、時間申請。教育部承諾檢討改進，將提出檢討報告。

陳秀寶表示，月底將有四所專案輔導學校改善期屆滿，若屆時未改善，將面臨112學年停招、後年停辦退場。但近日112升大學申請入學第二階段陸續開跑，其中一間專輔學校卻仍如常招生，其中企管、保健、餐飲管理等系已有230名學生通過第一階段，根據簡章內容，該校將於5月19日、20日進行二階甄選，就在改善期屆滿前。

陳秀寶質疑，該校日前已陸續傳出積欠教職員工薪水，教育部也祭出裁處，該校能否於期限前改善，教育部心中應該已經有底，如今該校可能在放榜前就遭教育部停招，但230位學生已浪費名額、時間申請了該校，學生究竟該何去何從？

教育部政務次長劉孟奇表示，依法5月31日才能確認該校狀況，若屆時確定無法改善，該校七月的分發入學管道就會暫停，若已經有學生透過申請入學管道獲得入學資格，教育部會立刻起動專案安置；且根據過去專案安置經驗，學生都會安置於鄰近學校。

但陳秀寶表示，230位學生已經做了很多準備，想要入學該校。112招生管道起跑前，就應該於簡章上註明、揭露專案輔導學校，或是將專輔學校申請入學名額提前移至分發入學，確保學生權益。

劉孟奇承諾會檢討改進，將於三個月內提供檢討報告。

教育部 放榜

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