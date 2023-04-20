快訊

2024立委戰／立院拚過半有難度 綠營憂桃園、新北大翻轉

掃射畫面曝！少年衝土城朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

獨／郁方老公找銀行開證明 「曾格爾已涉偽造文書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／太誇張！疑8國小生塞1車還被師巴頭 引網友公憤「不能接受！」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾拍到疑似老師動手打學生畫面。圖／三重蘆洲幫臉書社團翻攝
民眾拍到疑似老師動手打學生畫面。圖／三重蘆洲幫臉書社團翻攝

昨天晚間九點在臉書三重蘆洲幫有民眾貼出一段影片，影片顯示中午國小下課時間，三重路邊竟有8位學童和一名身著英文補習班制服人員，疑等共坐一輛計程車。還拍到疑似老師動手打學生畫面，教育局對此表示，上午接獲訊息後派人於該班稽查，該人員將暫離職務靜待調查，倘查證屬實，將依兒少法最重處60萬元罰鍰。

昨晚一名網友在臉書社團三重蘆洲幫表示，在三重溪尾街330巷口碰到一件讓人非常生氣的事情，正逢中午國小下課時間，原本只是想拍計程車司機違規闖紅燈左轉，卻看到路邊竟然有位小朋友和1名身著英文補習班制服的阿姨等待共坐一輛計程車。

網友表示，小朋友年紀最小的看起來才4、5歲而已，在旁邊乖乖的等待陸續上車，結果竟然拍到這名阿姨很用力巴了其中一位男童的頭(影片45秒處)，計程車闖紅燈到小朋友與補習班人員等待的路口，看起來像平常都是這樣接送。這麼多人擠一輛車安全已經是一大隱憂，連安全帶都不夠繫了更不用想車內還有空間放置兒童座椅。花錢給家中寶貝上的補習班竟然是這樣便宜行事、省成本的作法，完全不把別人小孩人命當一回事。

網友看了一起也引起公憤，紛紛表示「巴太大力了哦憑什麼動手、找出那個英文補習班、可憐了小孩、沒愛心別當老師、不能接受」。不過影片最後並未顯示學生全部擠上計程車。

教育局對此表示，今上午接獲訊息於該班營業時間到班稽查。將請負責人依法通報並請該人員暫離職務靜待調查，及向學生家長妥為道歉。後續將相關資料移由社會局依兒少法查處，若查證屬實將依兒少處最高60萬元罰鍰。並將依補習及進修教育法進行不適任認定，若經認定最重得處永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

教育局說，另有關該班使用計程車疑似超載學童一案，將移送警察機關舉發依道路交通管理處罰條例裁處。

補習 計程車

延伸閱讀

舌戰影片瘋傳！她不滿小黃無折扣 遭司機連爆粗口回嗆

毫髮無傷？騎士闖紅燈遭公車撞飛 若無其事爬起走人

敦化國小合唱團涉統戰 北市調查認校方有3缺失

小黃司機頻遭暴力對待 工會籲提供防護設備、協助管道

相關新聞

影／太誇張！疑8國小生塞1車還被師巴頭 引網友公憤「不能接受！」

昨天晚間九點在臉書三重蘆洲幫有民眾貼出一段影片，影片顯示中午國小下課時間，三重路邊竟有8位學童和一名身著英文補習班制服人...

性別平等教育日元年 潘文忠感謝「她」借了日子

23年前屏東高樹國中葉永鋕事件，引起台灣社會對性別教育討論與重視，教育部今年起訂定每年4月20日為性別平等教育日，今也舉...

除了土豆還有「亮點」 游梓翔：潘文忠抗中意識形態發作鬧笑話

土豆的定義成為話題，世新大學口傳系特聘教授游梓翔在臉書表示，除了土豆還有亮點，「亮點」一詞也來自大陸流行語。教育部長潘文...

屏大科傳系他曾遭霸凌 創作影片「性平了，然後呢？」

今天4月20日是性別平等日，屏東大學性別平等教育委員會與科學傳播系師生合作推出，「數位性隱私侵害社會檔案」短動畫，與大三...

大雷雨造成竹北停電 小學生移到明亮處上課

竹北市興隆國小今早師生到校上課發現教室漆黑一片無電可用，才知學校受到昨晚大雷雨影響，造成供電設備故障，有家長接到校方通知...

竹市學校午餐加錢 綠喊話全額補助

新竹市長高虹安日前宣布112學年度起增加學校午餐費，國小餐費增至50元、國中增至55元，今年下半年學期先追加2100萬預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦