影／太誇張！疑8國小生塞1車還被師巴頭 引網友公憤「不能接受！」

昨天晚間九點在臉書三重蘆洲幫有民眾貼出一段影片，影片顯示中午國小下課時間，三重路邊竟有8位學童和一名身著英文補習班制服人員，疑等共坐一輛計程車。還拍到疑似老師動手打學生畫面，教育局對此表示，上午接獲訊息後派人於該班稽查，該人員將暫離職務靜待調查，倘查證屬實，將依兒少法最重處60萬元罰鍰。

昨晚一名網友在臉書社團三重蘆洲幫表示，在三重溪尾街330巷口碰到一件讓人非常生氣的事情，正逢中午國小下課時間，原本只是想拍計程車司機違規闖紅燈左轉，卻看到路邊竟然有位小朋友和1名身著英文補習班制服的阿姨等待共坐一輛計程車。

網友表示，小朋友年紀最小的看起來才4、5歲而已，在旁邊乖乖的等待陸續上車，結果竟然拍到這名阿姨很用力巴了其中一位男童的頭(影片45秒處)，計程車闖紅燈到小朋友與補習班人員等待的路口，看起來像平常都是這樣接送。這麼多人擠一輛車安全已經是一大隱憂，連安全帶都不夠繫了更不用想車內還有空間放置兒童座椅。花錢給家中寶貝上的補習班竟然是這樣便宜行事、省成本的作法，完全不把別人小孩人命當一回事。

網友看了一起也引起公憤，紛紛表示「巴太大力了哦憑什麼動手、找出那個英文補習班、可憐了小孩、沒愛心別當老師、不能接受」。不過影片最後並未顯示學生全部擠上計程車。

教育局對此表示，今上午接獲訊息於該班營業時間到班稽查。將請負責人依法通報並請該人員暫離職務靜待調查，及向學生家長妥為道歉。後續將相關資料移由社會局依兒少法查處，若查證屬實將依兒少處最高60萬元罰鍰。並將依補習及進修教育法進行不適任認定，若經認定最重得處永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

教育局說，另有關該班使用計程車疑似超載學童一案，將移送警察機關舉發依道路交通管理處罰條例裁處。