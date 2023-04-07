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分科測驗加考數乙範圍研議中　青民協籲納入學生意見

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114年分科測驗欲加考數學乙，但草案竟然是以數A為基底，教育團體質疑此舉恐讓數B被消滅。本報資料照片
114年分科測驗欲加考數學乙，但草案竟然是以數A為基底，教育團體質疑此舉恐讓數B被消滅。本報資料照片

全國教師工會總聯合會今天（4/7）指出，114年分科測驗欲加考數學乙，但草案竟然是以數A為基底，質疑此舉恐讓數B被消滅。台灣青年民主協會稍早也表示，此舉恐讓高二選讀數B的學生無法接受，也恐讓選數B的學生越來越少，違背新課綱數學分流的初衷。且大考中心於決策過程中均未邀請學生參與，要求數乙範圍定案前，應召開會議蒐集學生意見。

114年分科測驗將加考數學乙，但全教總今天指出，根據大考中心提出的數乙命題範圍草案竟是以數A為本，若高二選讀數B的學生，必須花時間自學部分數A課程，才能銜接分科測驗數乙的考試內容。此舉恐讓未來的考生於高二時多選擇數A，有違適性分流的初衷。

青民協稍早也表示，108課綱將數A、數B分流，是為了讓想就讀低數學需求科系的學生可選擇數B。然而，依大考中心目前規劃，數乙內容除考數A、數B共有章節外，還包含數A特有部分，顯然會增加選擇數B學生的負擔，恐讓未來選數B的學生越來越少。

大考中心今天稱，至今已召開多場諮詢會議和座談會，後訂定草案將邀請高中數學科教師參加。但青民協也表示，大考中心在討論數乙範圍的過程中未讓學生代表參與，也並無任何管道蒐集學生對於加考數乙範圍的意見，違背聯合國兒童權利公約保障兒少表意權的精神。

去年底我國進行第二次兒權公約國際審查，審查委員建議，有關新課綱升學考試對兒少受教育權利影響的研究，應讓兒少參與其中。青民協指出，加考數乙的範圍影響學生選擇數學科目的權益，呼籲教育部要求大考中心於定案前再召開會議，邀請學生就草案不同版本提出意見，並透過問卷等形式蒐集學生想法再做決策。

青民協也要求教育部，提醒大考中心，未來升學、考試相關決策，應確實納入學生參與，勿忽視兒權公約保障兒少表意的精神。

數B 數A 數乙

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