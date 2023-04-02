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推動戶外教育引導學生認識自然人文 教部今年補助86校

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部國教署透過「補助高級中等學校辦理戶外教育」專案計畫推動戶外教育課程，111學年度共核定補助86校。圖／教育部提供
教育部國教署透過「補助高級中等學校辦理戶外教育」專案計畫推動戶外教育課程，111學年度共核定補助86校。圖／教育部提供

配合行政院「向山致敬、向海致敬」政策，教育部國教署推動戶外教育課程，並透過「補助高級中等學校辦理戶外教育」專案計畫，鼓勵全國高中辦理戶外教育活動及發展課程。111學年度共核定補助86校，透過結合歷史人文、自然生態及山海環境等，帶領學生走入大自然。

國教署表示，以國立基隆高中為例，該校「森川里海」主題課程分別代表森林、河川、聚落及海洋，於課程安排上，以自然環境觀察及體驗行動帶領學生走向戶外，了解如何在經濟發展與生態保育達到平衡；另也親近溪流，讓學生明白如何保護及恢復水生態系統；也親臨聚落或人權遺址，落實社會人文的探究實作精神；也引導學生討論及關心海洋生態系的重要性，覺察人與環境的關係，進而喚起學生對於地球環境及山海資源的關懷與行動。

台南市私立南光高中結合南瀛自然人文與農牧探索，形成文化兼具的戶外教育課程，課程中介紹農牧業起源、發展，到現今的農牧業養殖技術，並邀請相關專家學者介紹台南在地農牧業科技發展，帶領學生至國立嘉義大學安全農業推廣中心實作體驗，及烏山頭水庫自然與人文踏查，再指導學生動手實作「種植作物」，了解食物的生產與成長過程。

國教署表示，戶外教育是實踐新課綱全人教育精神的重要一環，強調在真實生活情境中學習，也是培育台灣學生實現永續發展目標的關鍵，期望藉由戶外教育實踐，學生都能具備地球公民的素養，面對未來挑戰。

國教署 國立嘉義大學 台南

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