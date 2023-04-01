響應國際不打小孩日 民團：打罵教育只能教會「恐懼」

國內近期研擬修正民法懲戒權，不得對子女進行身心暴力等體罰行為。人本教育基金會每年響應4月30日國際不打小孩日，擇於今天（4/1）推出全新公益短片，將家中常見卻常拿來充當體罰的器物「擬人化」，傳達體罰不能改變孩子，呼籲以更多溝通、包容代替體罰。

人本教育基金會響應國際不打小孩日，並於今日推出第二支公益短片「愛，不失守」。影片中將雞毛撢子、衣架、皮帶、直尺等物件擬人化，並透過團體治療，說出內心受傷的經歷。

主角雞毛撢子表示，願望是給小孩一個乾淨的家，未料有一天孩子哭鬧，大人安撫未果，卻隨即被家中大人充當打小孩的工具，至此，只要孩童看到雞毛撢子都會害怕。

人本教育基金會表示，許多父母本是想透過愛來打造家庭，一旦失手打了孩子，愛就失守了，家的面貌也會跟著變形。影片盼傳達，家長應用更多溝通、包容代替體罰，體罰無法改變孩子，只有愛才能。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，打罵小孩對家長而言是枷鎖和負擔，也是一條鍊住彼此的鐵鍊。法務部近期擬修正民法親子懲戒權，就是要讓政府投入相對資源，引導家長學會好的溝通方法、理解小孩；台灣台語路協會理事長董力玄也表示，用打、罵的方式無法真正教會小孩，反而只會教會小孩「害怕」。

今日記者會上，人本教育基金會也邀請來賓，手持喘息服務、友善親子空間、親職教育資源、完善幼托系統、立法維護兒權等拼圖，象徵邀請政府、民間團體、民意代表等，以親職支援系統，共同成就不打小孩的國家。

衛福部保護司兒少保護科科長黃瑞文也表示，也規劃可將家中小朋友可以交付他人，讓家長有個喘息、休息的空間，或再次思考的機會，希望建構全台灣都有這樣的喘息服務的空間或環境。