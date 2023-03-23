被師長汙衊偷錢、罵垃圾逼上絕路 潘文忠允專案調查：若屬實嚴懲嚴辦

台中市一名高中男學生今年2月走上絕路，男學生父親認為是遭學校主任與教官霸凌，昨開記者會淚訴「師長帶著偽善面具」，要求台中市教育局徹查。教育部長潘文忠表示，對個案一定嚴查嚴辦，該案雖由地方政府管轄，但已請國教署會同台中市教育局做成專案調查。

立法院教文會今天辦理「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」專題報告並備質詢。立委張廖萬堅表示，人權教育應包括尊重、包容、自由、平等，這幾年修正校園相關法規，讓校園回歸民主化、去威權化。不過，就在一個月前，台中某公立高中高二學生下學期開學第二天尋短，這件事情起初認為是家庭因素，後經家長陳情，才發現學校是在毫無人權觀念的管教方式，讓學生走上絕路。

張廖萬堅表示，據他了解，該名學生小學三年級曾被鑑定為資優生，國三還參加科展拿到縣長、部長獎狀，升上公立高中後出現行為偏差，輔導老師也有介入，但學校學務處、主任教官，卻經常不分青紅皂白搜身，一有狀況就要求寫自述書，經常藉校園廣播或跑馬燈傳喚，讓全校知道他被重點盯著。

張廖萬堅也提及，「該校主任教官曾說他是垃圾敗類」，更透過密集獎懲，該名學生高二上學期記了4次小過、14次警告，甚至請學生簽休學轉學申請書，當該校輔導老師發現狀況，有希望學校學務處不要這樣，怎麼反映都沒有用，直到去年某班級掉錢，學校逼迫他承認，成為壓垮孩子的最後一根稻草。

潘文忠表示，該校在案件發生後，有向校安中心進行自殺通報，但未說明相關原因。他表示，該案主管機關是台中市教育局，國教署將會同台中市教育局要做成專案調查，如果查證屬實，絕對嚴懲嚴辦。

張廖萬堅表示，過去不斷講「去除人權心中的警總」，現在的狀況是，年輕人有民主觀念，師長仍有威權想法。他也提到，該校校長來自特殊學校，當時校長遴選，校內一面倒反對，但仍當選校長，經過四年遴選制度老師仍反對，為何還能當？

張廖萬堅也說，這件事情本來還有救，結果校方溝通下，輔導機制失靈，孩子孤立無援，希望教育部不要把這件事情當成個案，但從先前專案質詢，「這是制度的霸凌」。

潘文忠表示，個案還是個案，但對個案一定嚴查嚴辦，有關學生受教權益，這些年若有學生申訴，主管機關必會從細節一一盤整，若有學校跟不上法規落實，該案雖由台中市府督管，但教育部也有責督導。

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