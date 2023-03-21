台南文賢國中外師駐校 共享資源推雙語

台南市北區文賢國中力推雙語教育，申請通過教育部擴大外師計畫，來自菲律賓的Reena從這學期開始加入文賢國中，成為北區國中小唯一有外師駐校的學校。除了安排每班有外師課，並分享資源，今天與與大港國小合辦英語活動，與社區共享雙語及國際教育資源。

文賢國中校長陳一仁表示，文賢國中是北區國中小唯一有外師駐校的學校，不只在校內強化學生英語溝通的機會，推動雙語教育及國際教育，更秉持資源共享、共創共好的精神，積極與社區、外校連結。大港國小校長郭靜芳感謝文賢國中分享資源，也希望學區內國中小共創共好的精神能造福更多社區學生。

文賢國中教務主任陳怡如說，雖然平時英文課的教學相當扎實，但學生只要離開英文課，使用英文的機會就大幅減少；外師計畫不只有英文課程配合，更是全校動起來，希望讓學生學生開口說英文，且敢說、敢問。

陳怡如指出，文賢國中校內固定於每周二晨會為英語會話日，並每月舉辦一次英語日及外師駐點圖書館，其他還有定期校園英語廣播等推廣活動。外師也與中師共同備課、辧理教師英語增能課程，規畫多元的學習模式，創造英語沉浸式學習環境，讓孩子自然開口說英語。學生說，自從外師Reena來了學校，就能夠隨時輔助學習，更將雙語教學融入校園生活，相當新奇。