獨／成大與南工合併案終於核定 下一所要合併的學校可能是...

協商多年，位在台南永康的國立台南高級工業職業學校改隸國立成功大學案，終於獲得教育部核定，並決定在8月1日正式掛牌，更名為「國立成功大學附屬台南工業高級中等學校」，簡稱為「成大附屬南工」，而85年的成大附工則將自8月起停招，走入歷史。

成大校長沈孟儒對於南工併入成大昨天表達歡迎，並稱未來會協助南工爭取更多資源，至於是否還會有其他學校併入成大？沈孟儒表示，在少子化下，集中資源是有利發展的，但併校要你情我願，而且要慢慢談。

國立大學併校是近年的熱門話題，據了解，國立台南護理專科學校之前也有談到與成大併校，去年護專校務會議討論但未通過；而國立台南大學與台南藝術大學學生人數都較少，未來也有機會併校，但尚未開始洽談。

而很多學生家長關心台南高工併入成大後，未來招生是否有優勢，成大副校長李俊璋表示，目前升大學的管道是多元的，將針對南工提供大學不分系名額與特殊選才、繁星的名額，但依規定大學的名額要對所有高中職公平開放，不能獨厚某一學校，但兩校合併後未來兩校緊密合作，對南工學生直升成大一定有某種程度的幫助，但原則上招生仍是公平的。

兩校2013年校務會議通過併校後，10年來歷經漫長程序，3月初兩校開會做最後確認報教育部，終於在13日正式核准，並通過南工改隸後的校名，及掛牌日期。

李俊璋表示，配合南工合併，成大附工（國立成功大學附設高級工業職業進修學校）將自8月起停招，目前在校生8月後可以領取附屬南工的畢業證書。

成大附工前身為日治時期1938年創設的「台南州立專修工業學校」，多年來改隸數次，並從日間部變夜間部，近年更受少子化影響，學生人數大減。

李俊璋表示，兩校合併還有很多細節待協商，將成立改隸工作小組，由成大教務長與師培中心等單位協助，最重要是在南工教學、實習、實驗與研究各方面，投入成大資源，而每學年也將挹注2500萬元給南工。