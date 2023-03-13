台大公布ChatGPT指引 教學因應作法「12問」一次看

聊天機器人ChatGPT恐衝擊教學現場，台灣大學今天公布校內指引與因應措施，採取正面看待與善加利用的態度，鼓勵教師可以將生成式AI工具（例如：ChatGPT）視為精進教學的契機，因應新工具發展適時調整課堂，設計出更能反映課程獨特性、且更符合課程目標教學內容及學習評量；而學生也應該瞭解 AI 工具使用限制，學習如何利用這些工具輔助未來的學習，一共提出12項問答解方。

台大表示，校內已在去年ChatGPT 引發熱潮時，由教務處下教學發展中心、數位學習中心，寫作中心與招生辦公室，展開多方討論。在教學部分，除了收集國外大學針對此議題的相關對策，也親自針對ChatGPT 的功能進行了解，並在課堂上與學生討論；寫作中心也啟動「Writing with AI」等系列課程與工作坊；此外，也在行政部分思考如何利用ChatGPT優化行政流程。

台大教發中心今天公布「台大針對生成式AI工具之教學因應措施」，將ChatGPT 視為教學優化的契機，鼓勵教學更著重課程知識之實踐，而非單純的內容轉述，並藉此提高學習的層次，由知識的學習提升到知識的創造。另外，教學現場也須因應新工具的發展，適時調整，設計更能反映課程獨特性，以及更符合課程目標的學習評量。ChatGPT 等AI工具，雖有助於學習上思緒的建立，但使用者務必先了解其原理，並針對其生成內容做資訊驗證；以此為基礎形成個人觀點，而非單純接受工具所產生的結果。

台大表示，校方一向擁抱多元與開放，對於新興科技的發展與使用，也一貫採取正向接納的態度，因此未來也會利用AI相關工具協助教學與行政優化。

根據「台大針對生成式AI工具之教學因應措施」專頁（ https://www.dlc.ntu.edu.tw/ai-tools/ ），分別從ChatGPT簡介、教師教學面向、學生學習面向切入，也教導師生可在課堂中適時應用ChatGPT，強化教學效果。

例如教師出題前，可先由ChatGPT試做，教師可從中提升題目難度、加入課程獨特性內容、或能夠反映學生個人特色等角度來進行調整；另在語文和語言學、傳播和媒體研究、電腦科學和人工智慧、心理學和認知科學、教育和語文學習等領域，可善用ChatGPT的語言模型，支持各種需要自然語言處理的課程。

而在學生學習面，若學生要使用ChatGPT生成報告內容，學生應明確標註使用ChatGPT產出的內容，讓讀者瞭解作者使用哪些資源來支持自己的論點。另外，使用 AI 生成內容時一定要進行資訊查核，並確保遵守學術倫理及學術誠信的要求，不涉及抄襲或違反著作權。

不過，目前在學術寫作上，還沒有明確的 AI 生成內容的引用規則，台大建議，由於 AI 生成內容的資料來源是無法回溯、取得或提供直接連結，因此建議將之視為 personal communication 或 correspondence，使用相對應的引用格式。細節和引用方法請查詢 APA、MLA、Chicago Manual Style 等各引用格式之規定，也可以參考 Scribbr 提供的引用建議和範例（ https://www.scribbr.com/ai-tools/chatgpt-citations/ ）

台大教發中心也提出三點注意事項，包含避免過度依賴、增進提問品質、明訂學習目標。其中，ChatGPT 產出的內容僅能作為參考資料，不能代替個人思考和研究成果，仍應結合個人分析和思考來完成學習。另外，ChatGPT仍可能會產生一些不正確或模稜兩可的答案，使用者要自己判斷和確認答案的正確性。最後，師生可透過ChatGPT獲得的資訊，加深對學習主題的理解，除了自己做資訊查證之外，也建議多與其他同學和老師進行討論，獲取不同的觀點和意見。