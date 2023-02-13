高中生瘋考照「繳學費」拚學習歷程 家長憂政策淪空談

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
坊間補習班仍持續推陳出新，除了英語文檢定班，也有補習班列出目標領域、學習歷程檔案證照代碼，鎖定電腦、自主學習等領域開班授課，讓不少學生、家長趨之若鶩。記者趙宥寧／翻攝
坊間補習班仍持續推陳出新，除了英語文檢定班，也有補習班列出目標領域、學習歷程檔案證照代碼，鎖定電腦、自主學習等領域開班授課，讓不少學生、家長趨之若鶩。記者趙宥寧／翻攝

高中學習歷程檔案可取代備審資料用於升學，上路三年卻爭議不斷，儘管教育部三令五申重質不重量，今年寒假仍有不少學生拚命參加營隊，還有補習班推出一日考照班，但要價不菲，一日就要3500元。有高中學生直言，考三張證照就花費破萬，艱困家庭怎麼辦？也有家長說，教育部聲稱學習歷程檔案重質不重量，卻仍有許多學生、家長花大錢參與相關活動，政策宣導已淪口號。

曾有國立大學將學習歷程以商品形式販售、違反招生倫理，去年遭教育部嚴懲，事後教育部發函全國各大專院校院，要求全面清查各單位活動，若活動涉及學習歷程檔案「準備或充實」，不得收費與發放證明。如今大學營隊雖不至於將學習歷程檔案作為宣傳文案，卻有不只一名高中生告訴本報，參加營隊除了探索志向，也希望讓檔案更添亮點。

大學謹守招生份際，坊間補習班仍持續推陳出新，除了英語文檢定班，也有補習班列出目標領域、學習歷程檔案證照代碼，鎖定電腦、自主學習等領域開班授課，例如MOCC WORD考照課、AIL人工智慧考照課、網路行銷企畫師考照課，讓不少學生、家長趨之若鶩，但一日營隊加考照要價3500元，若想選考多張證照，部分家庭恐吃不消。

全教總高中職主委張瓊方表示，學生有興趣參加不見得是壞事，也有助堅定興趣，但並非有了證照或營隊證明，個人申請分數就會比較高。她認為源頭是高中教學現場對學習歷程檔案仍有「未知焦慮」，建議教育部增加宣導場次，或將台大社會系作伙學課程學習成果呈現建議印製成冊，高中生入學就人手一本。

家有高二生的黃小姐坦言，教育部宣導學習歷程檔案三重二不、重質不重量，但身邊的高中家長普遍仍抱持多參加、多探索的心情，同儕間更是彼此揪團，就怕輸在起跑點，但若家庭經濟狀況不佳，恐難負擔龐大的課外支出。

學習歷程檔案的多元表現項目中，包含彈性學習、自主學習、社團活動的報告或作品，又或是幹部經驗、競賽獲獎、證照檢定等。有學生拚命參加，清華大學教務長巫勇賢提到，高中生參與考證照、競賽的重點仍在於申請學系如何看待與採納，各學系往往會有自己重視的人格特質，以及各學系自己認定具有鑑別度的競賽。

大學招聯會前執行秘書、清華大學資深副校長戴念華也說，學生花時間參與活動，確實可凸顯企圖心，但教授更期待看到高中生如何應用這些技能，高中生不應只是為了取得證書才去參加。

嘉義女中、中港高中、清水高中日前聯合中區22所高中，邀請大一學生向高三學生分享大學個人申請經驗，吸引400多名學生、家長參與。與會大一學生皆提到，要盡可能在檔案中凸顯自己與申請校系相符的人格特質。

目前就讀台灣大學法律系法學組的張同學認為，學習歷程檔案要展現的是真實的自己，以及與申請校系期待的個人特質；清華大學經濟系廖同學認為，好好做學習歷程，不只能更理解學校，也能更深入知道自己的興趣；台北大學法律系的蔣同學則提到，準備學習歷程最重要的是把申請學系所需的特質展現出來。

上線聆聽的清水高中高三林同學表示，高三最後要準備的工作很多，有這個機會可以聽聽學長姐的分享，希望幫自己更加清楚後續準備方向，相信會有很多幫助。

教育部強調，學習歷程檔案僅是申請入學備審資料的來源之一，大學校系還會參採學測、筆試、面試或實作綜合評價，並非唯一。而大學也一再強調，重視的是校內課程或活動，尤其關注學生在八大領域必修課程的表現，而非校外機構的營隊或活動，建議學生善用校內資源。

高中學習歷程檔案可取代備審資料用於升學，上路三年卻爭議不斷，儘管教育部三令五申重質不重量，今年寒假仍有不少學生拚命參加營隊，還有補習班推出一日考照班，但要價不菲，一日就要3500元。高中生示意圖。圖／聯合報系資料照片
高中學習歷程檔案可取代備審資料用於升學，上路三年卻爭議不斷，儘管教育部三令五申重質不重量，今年寒假仍有不少學生拚命參加營隊，還有補習班推出一日考照班，但要價不菲，一日就要3500元。高中生示意圖。圖／聯合報系資料照片

教育部 補習 清華大學

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