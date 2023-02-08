影／林智堅台大論文訴願何時有結果？潘文忠曝「仍進行中」

新竹市前市長林智堅的台灣大學、中華大學碩士論文遭認定抄襲，論文和碩士學位均遭撤銷，林不服結果向教育部訴願，日前中華大學訴願案遭教育部駁回，台大案雖然較早提出，但仍在審理中。教育部長潘文忠今天說，台大部分持續進行中，待訴願會做成結果後，會循往例會公布在網路上，讓大家了解。

教育部訴願審議委員會日前認定，中華大學撤銷林智堅碩士學位，是依相關規定作成處分，撤銷林智堅碩士學位無違誤。

不過，林智堅去年9月5日因台大撤銷其國發所碩士學位，向教育部提訴願，依訴願法規定，教育部應在收件次日起5個月內，也就是最晚於2月6日做出裁定，至今卻仍無聲無息。

潘文忠今天受訪表示，雖然是同一位訴願人，但就讀學校、所提論文不同，訴願會進行的過程也會有內容差異。他表示，台大部分持續進行中，訴願會做出結果後，也會依往例公布在網路上讓大家了解。

至於林智堅是否再提訴願補充說明？潘文忠表示，訴願會是獨立作業，訴願會有所審酌，或當事人提出補件，在訴願過程中都有可能性，但這些一定是依照程序進行，最終訴願會在完成相關程序後，就會做出審議的結論。