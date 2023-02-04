勞動部推大專青年預聘計畫 學生參與後就業可獲1萬元獎金

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署針對各轄區特色，推出今年度銀髮、失業民眾暨在職勞工、企業雇主、青年及弱勢族群等對象的「5大工作重點」；其中青年部分，今年全國新推出大專青年預聘計畫，用預聘制及工作崗位訓練模式，預計提供桃竹苗430位大四生在校時就到企業工作，提前訓練人才。若企業及大專院校洽談合作即日起至3月17日提出申請，即可在今年9月開學後實施。

桃竹苗分署訓練推廣科長林桂慧表示，看到疫後5G、AI及半導體等高科技產業缺工嚴重，也為解決青年缺乏工作經驗及尋職困難，因此推出大專青年預聘計畫，讓大專生提前至重點產業中訓練，鼓勵這些產業與大專院校合作，讓大四的在校生能先在校修126小時相關學分，再讓與校方配合的企業先行聘雇這些在校生至企業工作崗位訓練360小時。

林桂慧說，目前桃竹苗轄內有龍華、明新科技大學有興趣加入此計畫，而企業端則有半導體封裝和測試代工服務的矽格股份有限公司、景碩科技股份有限公司及緯創資通股份有限公司等，若校方及企業確定合作，就可向分署申請。

林桂慧指出，若參與計畫分署將給校方最高80萬元的補助，企業訓練1位學生也可獲得最高7.2萬元補助，而學生若畢業後持續留在該企業，分署也會頒發1萬元獎金給學生並給校方2000元補助。

林桂慧說，學生在企業受雇期間能領到時薪或月薪，最低都可到基本工資以上，也要求替學生保勞健保，一般受雇者該有的保障一個都不會少。希望透過此計畫讓國家重要產業欠缺人才能提前訓練，政府用最快速方式補足實力，幫助學生進入產業，達到正向循環。

桃竹苗分署長林淑媛表示，除了大專青年預聘計畫，今年4月新竹縣竹北市也將成立桃竹苗區首座「銀髮人才資源中心」，希望透過今年分署的5大重點工作，持續深化轄區各項就業及職業訓練服務，為民眾及企業共創雙贏。