快訊

陸間諜氣球遭擊落？推特影片被瘋傳 五角大廈回應了

勞動部推大專青年預聘計畫 學生參與後就業可獲1萬元獎金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署針對各轄區特色，推出今年度銀髮、失業民眾暨在職勞工、企業雇主、青年及弱勢族群等對象的「5大工作重點」。記者翁唯真／攝影
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署針對各轄區特色，推出今年度銀髮、失業民眾暨在職勞工、企業雇主、青年及弱勢族群等對象的「5大工作重點」。記者翁唯真／攝影

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署針對各轄區特色，推出今年度銀髮、失業民眾暨在職勞工、企業雇主、青年及弱勢族群等對象的「5大工作重點」；其中青年部分，今年全國新推出大專青年預聘計畫，用預聘制及工作崗位訓練模式，預計提供桃竹苗430位大四生在校時就到企業工作，提前訓練人才。若企業及大專院校洽談合作即日起至3月17日提出申請，即可在今年9月開學後實施。

桃竹苗分署訓練推廣科長林桂慧表示，看到疫後5G、AI及半導體等高科技產業缺工嚴重，也為解決青年缺乏工作經驗及尋職困難，因此推出大專青年預聘計畫，讓大專生提前至重點產業中訓練，鼓勵這些產業與大專院校合作，讓大四的在校生能先在校修126小時相關學分，再讓與校方配合的企業先行聘雇這些在校生至企業工作崗位訓練360小時。

林桂慧說，目前桃竹苗轄內有龍華、明新科技大學有興趣加入此計畫，而企業端則有半導體封裝和測試代工服務的矽格股份有限公司、景碩科技股份有限公司及緯創資通股份有限公司等，若校方及企業確定合作，就可向分署申請。

林桂慧指出，若參與計畫分署將給校方最高80萬元的補助，企業訓練1位學生也可獲得最高7.2萬元補助，而學生若畢業後持續留在該企業，分署也會頒發1萬元獎金給學生並給校方2000元補助。

林桂慧說，學生在企業受雇期間能領到時薪或月薪，最低都可到基本工資以上，也要求替學生保勞健保，一般受雇者該有的保障一個都不會少。希望透過此計畫讓國家重要產業欠缺人才能提前訓練，政府用最快速方式補足實力，幫助學生進入產業，達到正向循環。

桃竹苗分署長林淑媛表示，除了大專青年預聘計畫，今年4月新竹縣竹北市也將成立桃竹苗區首座「銀髮人才資源中心」，希望透過今年分署的5大重點工作，持續深化轄區各項就業及職業訓練服務，為民眾及企業共創雙贏。

青年 半導體

延伸閱讀

年後才到新公司本周六要不要補班？勞動部解答

PLG／林書豪特殊待遇？陳建州：絕不會從華裔轉本土

桃園青年返鄉營隊17日起登場 市府：7市縣11校學童學新知

提高就業創業成功率 創客基地推免費進修、產業體驗

相關新聞

嘉義縣特色教育博覽會暨國教輔導團成果展 大師講座揭幕

嘉義縣特色課程博覽會上午在永慶高中，以「大師講座」揭幕，邀請亞太美國學校校長朱家明主講「放手讓孩子飛讓孩子發光」，以教育...

影／史博館南海辦公室揭牌 史哲：一棒接一棒

國立歷史博物館上午舉行南海辦公室揭牌典禮，由文化部部長史哲與史博館館長梁永斐共同主持，也宣布史博館整建工作開始，史哲表示...

避免開學造成疫情擴散 彰化縣294所校園大清消

新冠肺炎疫情雖然趨緩，但面對各級學校及幼兒園陸續開學，彰化縣政府為防止疫情擴散，縣長王惠美指示在2月13日第二學期開學前...

勞動部推大專青年預聘計畫 學生參與後就業可獲1萬元獎金

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署針對各轄區特色，推出今年度銀髮、失業民眾暨在職勞工、企業雇主、青年及弱勢族群等對象的「5大工...

世新大學性別所有望續存 教部加碼補助國內3大性別所

國內大專校院目前僅3間性別所，而北台灣第一所性別研究所、世新大學性別研究所日前傳出將被校方停招，引發朝野立委關注。據了解...

原住民族語文學獎開始徵件 總獎金102萬元

為鼓勵民眾運用「原住民族語言書寫系統」創作文學作品，教育部推動「第8屆原住民族語文學獎」，今天起徵件到3月15日，總獎金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。