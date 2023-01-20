新二代學生數跌破30萬 學者籲：別再靠新住民救少子化

根據教育部最新統計，110學年各級學校新住民子女數合計達29.6萬人，近年首度跌破30萬，且同樣受少子化影響，幼兒園至國中階段新住民學生數均較五年前減少。學者指出，台灣的經濟優勢逐漸流失，近年來外籍婚配數減少，直接影響生育數，台灣各級學校飽受少子化之苦，但若要再靠外配子女支撐教育已不切實際。

教育部調查國內跨國婚姻下各級學校新住民子女學生數，110學年為29.6萬人，占全體學生總數之7.2%。各級學校新住民子女數目幼兒園至國中分別為1.6萬、7.9萬以及4.8萬人，但三者均受到少子化影響，較105學年人數均遞減；高中則為7.2萬，大專校院最多8.1萬人。

台大國發所教授薛承泰表示，從1998年至2022年外籍婚配約生下50萬名新住民二代，其中外配嫁至台灣的高峰期約落在2003年左右，當時出生的子女現在多已上大學，因此大學新住民二代學生數目確實會較其他年齡層多。

但薛承泰也分析，近年來外籍婚配數減少，直接導致生育數目下降，在於台灣經濟優勢逐漸流失，東南亞近年經濟發展快速，外配在理性考量下，少再放棄原生家庭、前程遠嫁台灣；且2005年後較多外籍婚配傾向自由戀愛，傳宗接代不再是首要考量，生育率接近國人；東南亞配偶若來台生育率雖仍較台人高，但因經濟壓力亦不會多生。

薛承泰表示，過去20年來外籍配偶已幫了台灣一把，將近10%的生育量由外配支撐，但自90年代推行教改以來廣設高中、大學，一直忽略人口因素，如今要靠外配子女支撐教育已不切實際。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛也表示，隨經濟變化、傳統價值鬆動跨國婚配已不若20年前興盛，新住民二代數目減少是可以預期的趨勢，很難用跨國婚姻來支撐教育的困境。

楊逸飛也指出，現行教育政策只是在彌補少子化帶來的痛苦，「教育政策只是在擦屁股，但所有少子化對應政策多集中在教育部，教育部也很無辜。」如同不停發錢催生，也只是被通貨膨脹吃掉，還是應改變前端經濟、勞動、房價等問題，才能真正解決問題。