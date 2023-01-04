兒少委員點名國防教育待改革 潘文忠回應了

行政院兒童及少年福利與權益推動小組日前開會，有兒少委員提案，要求政府編訂兒少版本全民國防手冊，強化學校全民國防課程及校園內演習扎實度，並著重兒少保護的知能，卻遭各界質疑是要「訓練娃娃兵」。教育部長潘文忠今天表示，全民國防教育當然會考量學生身心發展不同階段，給予相應的教學，兒少委員僅是提醒相關資訊能用更淺白、適合兒少的文字，讓不同階段學生都能了解國防教育議題。

行政院兒權小組委員江瑜庭、陳名謙日前在會中提案，俄烏戰爭爆發後，同儕更關心國防安全議題，但在教學現場卻缺乏相關課程，國防教育不扎實。他們認為，政府應編訂兒少版本全民國防手冊、教育部應研議課程讓兒少擁有戰時自我生存能力、萬安演習時加強各級學校實施空襲演練密度，並模擬敵軍來犯情境配合防空避難空間使用。

潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，課綱有涵蓋防災與安全教育，會考慮國小、國中、高中等不同階段，提供相關課程、學習素材、教學實施等。

他也提到，目前全民國防教育在高中端有2學分必修，主要包括全民動員、青年動員、校園防災應變等相關議題；國中、國小則採融入式教學，教育部有編輯全民國防補充教材，讓學校適時參考。另外，各級學校參與地方政府防災演練、萬安演習等，都是常態，尤其防災避難，教育部也都持續督導各校落實演練。

潘文忠提到，國防部有編輯全民國防手冊範本，也有特別要求各地方政府因地制宜、編制地方版本，提供當地民眾避難、逃生路線與場所等資訊。教育部也會請各校，將所在縣市版本納入教學素材，讓學生知道在生活、住家、學校周邊，相關的防災逃難資訊以及應變技能。

至於兒少委員日前的提案，潘文忠強調，委員主要是提醒全民國防手冊資訊能用更淺白、兒少熟悉的文字，讓不同階段的學生，都有機會能了解。