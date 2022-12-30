技藝競賽誤用去年考題卻未檢討　教團提二大項精進措施

今年全國高中技藝競賽商業類中餐烹飪職種學科試題誤用去年試卷，日前已召開檢討會議。但全國教師工會總聯合會不滿，認為檢討會議討論合計30個案由，都未針對今年商業類競賽、中餐烹飪與餐飲服務兩個職種的疏失進行檢討，要求教育部確實督導檢討流程。

本學年度商業類學生技藝競賽由新北市政府教育局承辦，日前發生中餐烹飪職種學科測驗試卷，全版複製上一學年度職種學科試題，之後又於頒獎當天發現餐飲服務職種成績公告有誤，當日即暫停頒發該職種。

全教總表示，中餐烹飪職種的疏失明顯是命題、審題程序上出現問題，才會出現複製前一年度試題而不自知；餐飲服務職種的疏失，則是成績登錄環節出現疏失，錯置選手成績，以致公告成績全盤錯誤。

全教總質疑，錯誤顯而易見，檢討會議上討論了29案並外加一案臨時動議，難道不應該在檢討會議就命題和成績處理程序上釐清問題並改善，以此讓下一屆可更謹慎辦理競賽，莫非承辦機關新北市政府教育局仍要置身事外。

全教總要求，教育部確實督導商業類技藝競賽的檢討流程，應屏除過去不當的舊習，如建立完備的命題、審核機制，消弭一切人為的可能疏失；也要求檢討選手編碼與成績處理程序，防範成績登錄錯誤等狀況。