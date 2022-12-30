快訊

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

妻在醫院病房「點香」為病夫禱告竟釀火災！重症夫被燒死

技藝競賽誤用去年考題卻未檢討　教團提二大項精進措施

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教總不滿，檢討會議未針對今年商業類競賽、中餐烹飪與餐飲服務兩個職種的疏失進行檢討，要求教育部確實督導檢討流程。
全教總不滿，檢討會議未針對今年商業類競賽、中餐烹飪與餐飲服務兩個職種的疏失進行檢討，要求教育部確實督導檢討流程。

今年全國高中技藝競賽商業類中餐烹飪職種學科試題誤用去年試卷，日前已召開檢討會議。但全國教師工會總聯合會不滿，認為檢討會議討論合計30個案由，都未針對今年商業類競賽、中餐烹飪與餐飲服務兩個職種的疏失進行檢討，要求教育部確實督導檢討流程。

本學年度商業類學生技藝競賽由新北市政府教育局承辦，日前發生中餐烹飪職種學科測驗試卷，全版複製上一學年度職種學科試題，之後又於頒獎當天發現餐飲服務職種成績公告有誤，當日即暫停頒發該職種。

全教總表示，中餐烹飪職種的疏失明顯是命題、審題程序上出現問題，才會出現複製前一年度試題而不自知；餐飲服務職種的疏失，則是成績登錄環節出現疏失，錯置選手成績，以致公告成績全盤錯誤。

全教總質疑，錯誤顯而易見，檢討會議上討論了29案並外加一案臨時動議，難道不應該在檢討會議就命題和成績處理程序上釐清問題並改善，以此讓下一屆可更謹慎辦理競賽，莫非承辦機關新北市政府教育局仍要置身事外。

全教總要求，教育部確實督導商業類技藝競賽的檢討流程，應屏除過去不當的舊習，如建立完備的命題、審核機制，消弭一切人為的可能疏失；也要求檢討選手編碼與成績處理程序，防範成績登錄錯誤等狀況。

全教總 教育部

延伸閱讀

新竹女中期末考驚見「超羞迷因」 校方：只是普通考題

全國高中技藝競賽 岡山農工獲2金9優包辦4大類獎項

全國家商技藝競賽大贏家 樹德家商奪5金手6優勝

全國高中商業技藝競賽壢商勇奪3金手獎 獲獎率百分百

相關新聞

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

技藝競賽誤用去年考題卻未檢討　教團提二大項精進措施

今年全國高中技藝競賽商業類中餐烹飪職種學科試題誤用去年試卷，日前已召開檢討會議。但全國教師工會總聯合會不滿，認為檢討會議...

導護老師被撞終生失能 教團籲修法、讓教師加保意外險

高雄市鳳翔國中梁姓教師導護執勤遭車撞已滿一年，日前確定終生失能、不能從事任何工作。全國教育產業總工會今（12/30）召開...

112年元旦北部童軍近千人登七星山舉行升旗典禮

民國112年元旦童軍升旗典禮，在台北市的七星山公園廣場舉行，這將是台北市海拔最高的升旗地點，有近北部地區童軍與隨隊成年服...

影／服役就學「1+3年」可行嗎？ 潘文忠給答案

義務役將延長為一年，為讓役男可在大學期間同時完成服役與學業，國防部拋出年縮短一學年時間讓學生修完所有學分，擬透過放寬學分...

影／大學寄存名額暴增逾3倍 潘文忠：註冊率非唯一指標

教育部昨天公布111學年度大專新生註冊率，有19校低於六成創新高。實際上，近年註冊率可透過「寄存名額」來美化，確保能持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。