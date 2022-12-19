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新北與陽明交大創高中數位教學區 完整對應大學18學群

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市副市長劉和然今與教育局長張明文、陽明交通大學校長林奇宏簽訂合作協議。劉和然表示，新北市率先全國與陽明交大合作開設生物與醫學相關基礎課程，讓學習加深加廣，培養未來醫師工程師、醫師科學家等跨域人才。記者李定宇／攝影
新北市副市長劉和然今與教育局長張明文、陽明交通大學校長林奇宏簽訂合作協議。劉和然表示，新北市率先全國與陽明交大合作開設生物與醫學相關基礎課程，讓學習加深加廣，培養未來醫師工程師、醫師科學家等跨域人才。記者李定宇／攝影

新北市與國立陽明交大攜手，打造高中數位教學專區，並為47所公私立高中設置專屬學習平台，供全市4萬多名學生免費使用，參與校數及學生數屬全國最多，完整對應工程、法政、資訊等18大學學群。並與歐洲磨課師平台合作，建置線上雙語遊學團，師生免出國即享國外學習資源。

新北市副市長劉和然今與教育局長張明文、陽明交通大學校長林奇宏簽訂合作協議。劉和然表示，新北市率先全國與陽明交大合作開設生物與醫學相關基礎課程，讓學習加深加廣，培養未來醫師工程師、醫師科學家等跨域人才。數位專區的建置，以百門課程、線上雙語遊學團等優質數位內容，養成學生自主學習能力，實踐教室無邊界，學習無國界的教育願景。

陽明交大校長林奇宏表示，促進中學教育的智慧學習，是大學與高中深化合作的重要起始點。藉由建置高中數位教學專區，提供師生跨校、跨域資源連結，正是陽明交大深耕在地的例證。

教育局表示，智慧教育的推動，需整合軟硬體，才能營造適性的學習環境，提供符合高中學生學習需求的課程。藉由專區建置，全市47所高中皆有擁有自主經營的數位學習專區，學生不分城鄉，皆可享受無距離感的大學數位資源。修習完畢該課程，還可免費下載學習證書，豐富學習歷程檔案。

教育局長張明文表示，新北市自2020年起陸續與國立政治大學、台北市立大學、台北大學、馬偕醫學院等簽約合作短期課程。今年與國立陽明交通大學簽約數位專區後，已完整對應大學18學群的課程拼圖，提供高中學生適性學習、生涯探索的課程規劃。

師生數位專區https://www.ewant.org/local/enterprise/collegepage.php?id=297

教育局長張明文(左)、陽明交通大學校長林奇宏(右)簽訂合作協議。記者李定宇／攝影
教育局長張明文(左)、陽明交通大學校長林奇宏(右)簽訂合作協議。記者李定宇／攝影

陽明交大 教育局

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