112公教新制黨團協商 全教總提「一個反對、二個要求」

立法院今天下午將進行朝野協商，決定112年教育人員退撫新制的法案內容，全國教師工會總聯合會今天表示，112新制不僅攸關未來新進公教人員老年經濟安全，更與現行公教退撫制度的永續息息相關，呼籲朝野黨團必須以更高的格局與視野，審慎處理112新制並讓現制能永續。

全教總今天召開記者會，立委陳以信、費鴻泰、賴香伶等人出席聲援。全教總理事長侯俊良重申「一個反對、二個要求」，堅決反對二次年改；要求政府設計有保障、能永續的新制，要求政府盡速研議撥補機制入法，確保新舊基金都永續。

侯俊良說，朝野黨團研議112新制時，應將以下五項訴求充分討論並研商入法。包含針對確定提撥制（DC）衍生的長壽風險與保障不足，如何做好事先規畫；新制成立的「儲金監理會」，應有教師組織代表；新制成立的「儲金管理會」，應以教師組織代表及推薦的學者專家為主體；政府應善盡提撥責任與義務，刪除政府只提撥42年的規定；DC制變數多，各種投資組合均應給予最低收益保障，以確保新制人員權益。

侯俊良指出，除了妥善規畫112新制，就原退撫制度的永續，政府更應嚴肅面對退撫基金潛藏債務，針對基金財務缺口研議撥補機制，同步推動對退撫基金增額撥補的立法，越早進行撥補，政府壓力相對越小，現在啟動撥補，就是國家負起最後支付責任的落實與開始。

另外，公保與退撫是兩個互相獨立的共同基金，財務收支、管理運營與給付均互不隸屬，按理，退休人員本應同時領取「基礎年金」與「職業年金」兩筆年金，卻在此前錯誤年改方案下，硬是被混為一談，並用所得替代率限制領取上限，剝奪退休公教人員領取公保年金的基本權利，建議同步修法讓公保與退撫所得脫鉤分計，未來不分世代與新舊制之公教人員，都能領取本來就屬於他們的雙層年金。

侯俊良也呼籲，政府應返還年資補償金。他指出，補償金是政府以法律明定保障的補償制度，並非年金之一環，但政府卻假年金改革之名，取消公、教補償金制度，卻對於同樣緣由的軍人補償金維持不變，差別待遇的行政作為已嚴重傷害政府公信力，此次112新制立法，應一併導正錯誤，還公教人員遲來的公道。