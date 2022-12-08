國民教育法大修、草案暴增39條 全教總提2大修法建議

國民教育法睽違六年大修，行政院修法草案暴增39條，預計下周逐條審查。全國教師工會總聯合會今天提出兩大修法建議。

全教總說，包含應讓國中小校長免去甄選與儲訓的程序，比照高中直接遴選；另外私校小聯考爭議頻傳，顯見部分縣市未能落實國民教育健全發展精神，有關私校學區，除經縣市主管機關核定外，應報教育部備查，多一層監督。此外應取消新增戶外教育條款，讓戶外教育循課綱機制處理，若直接入法，恐造成教學現場的混亂。

全教總今天舉行修法建議記者會，提出齊一高國中小學教育法制、確保優質國教等兩大建議，立委張廖萬堅、范雲、林宜瑾等人出席聲援。

全教總理事長侯俊良表示，中小學法規制度頗為紊亂，無論校長遴選或主任任用，皆有不同規定，尤其十二年國教已經上路，建議齊一中小學教育法制。包含國中小應比照高級中等教育法，高中校長既無須經甄選及儲訓程序，國中小校長應可比照中等學校校長免去甄選及儲訓程序。

另外，校長遴選會上應有家長會代表、教師會代表參與，比例至少應各有五分之一；另應比照高中教育法，高中學校主任既無須經甄選及儲訓程序，且行之多年，國中小主任應比照辦理，由校長就專任教師聘任，尊重校長用人權與學校治理。

至於教學現場面，侯俊良表示，現有小校得增置員額的規定不應刪除；另外，私校小聯考爭議頻傳，顯示部分縣市未能落實國民教育健全發展的精神，私校學區除了經縣市主管機關核定外，應報教育部備查，多一層監督。

有關海外攬才子女專班，侯俊良說，本國教師資格應依據現行規定，外國籍教師則依據攬才法聘用，公立學校海外攬才子女專班不宜去除相關教師資格規範；另外，十二年國民基本教育課程綱要總綱列有19項議題，所列議題均應受到重視，不宜單獨將戶外教育的規範，置入國民教育法規範，避免有所偏廢。

至於常態編班條款，侯俊良說，部分縣市政府仍未能完全落實，除縣市主管機關應建立督導機制，指派督導人員實地視導外，相關事項辦法宜由中央主管機關明定，多一道機制，確保常態編班充分落實；為達終身學習目的，進修部有其功能，但為避免教師日夜課程過度負擔，在教師員額配置上應允許專任或兼任，不宜限制僅能兼任。

范雲說，行政院版國教法仍未正面處理「代理教師」和「黑心校規」等實質問題，因此也已提出法案版本。她在修法版本中提及，校務會議應邀請學生代表列席，另有關教學正常化的督導與獎懲，應由中央主管機關訂定，而非由地方政府；另針對員額編制，也必須逐年調升至合理員額數，並將專任員額控留比例提升至母法，另也須設有違規罰則。

至於黑心校規爭議，范雲也在修法版本中提及，學生獎懲規定、學校違反規定處理、罰則及其他相關事項準則，由中央主管機關訂定；地方政府得補充規定。而非僅由行政院版中提及，學生獎懲的自治法規，由地方政府訂定。

立委林宜瑾則聚焦私校招生與教學正常化規定。她表示，過去為了讓私立學校招生規範更加合理，已針對私校法提出修正，如今希望將相關精神寫入國教法中，避免再讓孩子們小小年紀就背負沉重升學壓力。

立委張廖萬堅則針對學生申訴提出修法版本。他提到，現行高中生可以自己提申訴，但國中小卻不行，但民法只限制7歲以下才沒有行為能力，不該限制國中小生的權利。他也贊成教學應正常化，尤其國中已經透過會考多元升學，小學生升國中卻要聯考，他支持杜絕私校小聯考的修法。