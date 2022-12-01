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功利辦學裁撤獨立研究所 下波滅頂浪潮直指人社院

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功利辦學裁撤獨立研究所 下波滅頂浪潮直指人社院

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學者感嘆，新自由主義社會中商業價值幾乎成為一切價值之首，人文價值的衰敗已不可避免，下波浪潮恐會席捲人社院研究所。圖／聯合報系資料照片
學者感嘆，新自由主義社會中商業價值幾乎成為一切價值之首，人文價值的衰敗已不可避免，下波浪潮恐會席捲人社院研究所。圖／聯合報系資料照片

近日各大專校院研究所正進行122學年度招生，據了解，某老牌私立大學中文所亦接獲校方通知，欲於113學年停招。學者感嘆，新自由主義社會中商業價值幾乎成為一切價值之首，人文價值的衰敗已不可避免；但也有學者認為，現在對人文社科相關系所「是最壞也是最好的時刻」，願意調整都有很大的機會。

少子化下以理想為辦學宗旨的獨立所飽受衝擊，私立大學人文社科院研究所恐成為下一波滅頂對象。某老牌私立大學中文所近日亦被校方通知要求於一一三學年停招，該系主任表示，曾經也待過公立大學，深感公、私立差距懸殊，「私立大學經營不易我感受最強烈，看到兩者差距懸殊，我也不忍批評私立大學。」

該名系主任表示，已和所上學生說明，在學生絕對不會受影響，但現在公、私立大學人文社科院碩班很難招滿，學生因投資報酬率低不肯投入，公校還能支撐起純研究領域的人文社科系所，但只能說私校沒這個福份。

台大外文系特聘教授廖咸浩表示，在新自由主義社會中商業價值已經成為一切價值之首，人文價值衰敗幾不可免，雖然也有企業界強調創造力來自於人素養，但聽者藐藐。美國近年大力推動STEM，已把人文棄之不顧，人文社會科學該如何因應則似乎還沒有找到共識。

廖咸浩談到，現有的主流教學比較「學究味」，應該加強創造力培養，如此人文系所的內容和教學方式就必須做出調整。

清大生科系特聘教授焦傳金則表示，教育部相關計畫亦聚焦人文學科轉型發展，私校因生存迫切反而較公校更願意改變。部分人文社科院系所可嘗試將能力素養化，而非再專注於基本課程，如部分傳播系所將人才培育設定為全面性溝通人才、把碗做大，現階段可說是最壞也是最好的時刻，願意調整者仍有很大的機會。

廖咸浩 科系

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