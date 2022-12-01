快訊

曾與林書豪同隊！PLG／鋼鐵人拚開胡 簽下哈佛小子NBA前隊友

無慢性病史、接種過三劑疫苗！30歲男全身不適、嘔吐 隔日死後確診

疫情緩降 本土+1萬5595例 上周同日降2.6％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中技藝競賽中餐學科誤用去年題目 今將討論防呆機制

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
今年全國高中技藝競賽商業類在新北市登場。記者劉懿萱／攝影
今年全國高中技藝競賽商業類在新北市登場。記者劉懿萱／攝影

今年全國高中技藝競賽商業類在新北市登場，不料發生中餐烹飪職種學科命題誤用去年題目。商業類學生技藝競賽委員會表示，29日晚上緊急召開會議，考量對所有參賽選手影響相同，決議仍以已施測成績作為競賽成績。新北教育局長張明文說，今下午將會同教育部召開會議，討論如何設計防呆機制。

今年全國高中技藝競賽商業類共有175校、745位選手參賽，三重商工及穀保家商共同舉辦11職種競賽，分別為商業廣告、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、餐飲服務、中餐烹飪、烘焙、商業簡報及職場英文。

不料11月29日舉辦的中餐烹飪職種學科競賽，有學生發現命題與去年題目相同。三重商工教務主任洪鈺旻說，中餐職召坦承自己「拉錯檔案」，導致今年試題與去年相同，委員會當晚緊急召開會議，由於學科成績僅占20%，且所有參賽選手影響皆相同，為了不影響選手於隔日進行術科測驗，決議仍以已施測成績作為競賽成績。

張明文說，該競賽是各縣市教育局輪流承辦，委員會皆是外聘教授、專業人士，今下午將會同教育部召開會議，討論如何未來不會再發生相同事情及設計防呆機制。

教育部

延伸閱讀

全國高中商業類技藝競賽 頒發105座個人金手獎

全國高中商業類技藝競賽登場 新北媒合37企業就業機會

新北30位技職學生赴美見學 15天參訪矽谷、史丹佛大學

新北市成立推展委員會 2025拚教育部學習型城市認證

相關新聞

獲獎率僅0.4% 崑山科大動畫作品再獲大獎

2022台灣國際學生創意設計大賽落幕，崑山科技大學視訊傳播設計系動畫作品《照耀你照耀我》，獲得「國際設計組織特別獎－泛非...

綠色乖乖也被放入國小營養午餐菜單 潘文忠允檢討

全台偏鄉學校有1312所，學生人數約有24萬人，卻因地處偏遠、師生人數少，導致成本被運送、廚工費用「吃掉」。教育部推動「...

高中技藝競賽中餐學科誤用去年題目 今將討論防呆機制

今年全國高中技藝競賽商業類在新北市登場，不料發生中餐烹飪職種學科命題誤用去年題目。商業類學生技藝競賽委員會表示，29日晚...

大學音樂系憂學習歷程檔案難選才 潘文忠允找科系研議

本報日前報導，台北教育大學音樂系112學年率先改獨立招生，寧可扛下缺額無法回流的招生壓力，也不希望被要求必採學習歷程檔案...

影／教部敗訴！國語日報不是政府捐助法人 潘文忠回應了

教育部先前認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，國語日報社不服提行政訴訟，一審判決撤銷原訴願處分，教育部再提起上訴，昨二審...

高市國中童軍大露營在中正預校 童軍記者專訪教育局長

高雄市國中童軍教育聯團露營活動12月2日至4日在中正預校舉行，今年主題是「Kaohsiung童軍、青春Young」，有7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。