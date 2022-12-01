高中技藝競賽中餐學科誤用去年題目 今將討論防呆機制

今年全國高中技藝競賽商業類在新北市登場，不料發生中餐烹飪職種學科命題誤用去年題目。商業類學生技藝競賽委員會表示，29日晚上緊急召開會議，考量對所有參賽選手影響相同，決議仍以已施測成績作為競賽成績。新北教育局長張明文說，今下午將會同教育部召開會議，討論如何設計防呆機制。

今年全國高中技藝競賽商業類共有175校、745位選手參賽，三重商工及穀保家商共同舉辦11職種競賽，分別為商業廣告、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、餐飲服務、中餐烹飪、烘焙、商業簡報及職場英文。

不料11月29日舉辦的中餐烹飪職種學科競賽，有學生發現命題與去年題目相同。三重商工教務主任洪鈺旻說，中餐職召坦承自己「拉錯檔案」，導致今年試題與去年相同，委員會當晚緊急召開會議，由於學科成績僅占20%，且所有參賽選手影響皆相同，為了不影響選手於隔日進行術科測驗，決議仍以已施測成績作為競賽成績。

張明文說，該競賽是各縣市教育局輪流承辦，委員會皆是外聘教授、專業人士，今下午將會同教育部召開會議，討論如何未來不會再發生相同事情及設計防呆機制。