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高市推「校校有雙語」 國中校長公開授課、局長觀課

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市校校有雙語的目標已透過多元管道落實在校園中。圖／高雄市教育局提供
高雄市校校有雙語的目標已透過多元管道落實在校園中。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局10月起邀請25所高中、國中、國小，共28名教師，進行29場次的雙語公開授課。教育局長謝文斌今天到壽山國中參與校長林宜家的「藝術領域」雙語教學，強調校校有雙語的目標已透過多元管道落實在校園中，每個學校都有雙語相關計畫，包含課程、社團、營隊或活動等，有助於營造校園雙語學習氛圍。

為了達成全校教師一起推動雙語教育，壽山國中校長林宜家也加入雙語教學的行列，完成教師團隊齊力推動雙語的拼圖，並結合生生用平板的專案，讓雙語教學及數位學習成為教室學習的日常。

林宜家說，這次課程規畫主要讓學生了解高雄藝文場館的雙語環境，並知曉高雄市在整體藝術推動已完全落實雙語化；學生能透過平板，以教師導學、組內合作、組間共學方式，充分運用雙語化網站的資源，自然而然地成為雙語的使用者，而非僅只是課堂裡的學習者。

學生洪宇彤說，上完這堂課，以後如果遇到外國朋友，可以用英文介紹高雄人引以為傲的衛武營藝術中心，也知道原來藝文場館都有雙語網頁，搜尋資料非常方便。

學生林雋家表示，壽山國中的體育課跟表演課原本就由外師與中師共同教學，音樂老師朱健慧的英文也非常流暢，因此接觸雙語課堂的機會很多，這次連校長都用雙語公開授課，可以感受到推動雙語的決心，就算不補習，在學校也有很多的機會可以學習雙語。

謝文斌肯定學校團隊的用心與努力，也希望透過雙語教育公開授課的實踐，能帶起示範作用，使雙語實踐在各種不同類型的教學課程之中，讓高雄的孩子能理解雙語的重要性，同時廣泛運用在日常生活當中，培養雙語溝通能力，提升全球移動力。

高雄市壽山國中校長林宜家教授「藝術領域」雙語課程，教育局長謝文斌（右二）在台下觀課。圖／高雄市教育局提供
高雄市壽山國中校長林宜家教授「藝術領域」雙語課程，教育局長謝文斌（右二）在台下觀課。圖／高雄市教育局提供
高雄市壽山國中校長林宜家教授「藝術領域」雙語課程，強調校校有雙語的目標已透過多元管道落實在校園中。圖／高雄市教育局提供
高雄市壽山國中校長林宜家教授「藝術領域」雙語課程，強調校校有雙語的目標已透過多元管道落實在校園中。圖／高雄市教育局提供
高雄市壽山國中校長林宜家教授「藝術領域」雙語課程，透過平板教學生查雙語藝術資訊。圖／高雄市教育局提供
高雄市壽山國中校長林宜家教授「藝術領域」雙語課程，透過平板教學生查雙語藝術資訊。圖／高雄市教育局提供

雙語教育 團隊 教育局

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