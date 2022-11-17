台首大、中州科大自我了斷 教團：公權力介入照顧師生

教育部今召開第七次私立高級中等以上學校退場審議會，先前已遭審議會列為專案輔導的中州科大、台灣首府大學因財務欠佳，主動提報111學年停招，將於明年7月31日停辦退場，不再循改善期。教育團體評析，兩校財務已惡化，如今自我了斷、主動釋出經營權，讓教育部可以重組董事會，公權力介入後師生反而可獲得妥善的照顧。

中州科大、台首大日前因學校財務和其他因素遭審議會列為專案輔導學校，中州科大改善期為112年5月31日，台首大則可至113年5月31日止，屆時未改善才進入停招。但今天審議會再公告，兩校均主動申請停止全部招生並獲核定，將自111學年起全面停招，並於明年111學年結束時、7月31日當天兩校停辦。

私校工會理事長尤榮輝表示，台首大及中州科大因財務惡化無法維持學校運作，在專輔改善期未屆滿前主動申請停招，自我了斷、釋出經營權，由教育部組織新董事會，並由退場基金介入協助退場，二校明快主動停招值得肯定。

尤榮輝也說，學校此舉有利後續運作至停辦，且由公權力介入處理退場，也較能妥善照顧師生權益。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，兩校先前已被列為專案輔導學校，外界多質疑其能否再繼續辦學，再者，也牽涉到董事會的是否還有心經營，若無心、無理念則「不要再撐」，後續少子化下招生勢必更激烈，學校無心辦學就不會有新的亮點，很難再起死回生。

侯俊良說，兩校選擇退場是最好的狀況，由教育部依循退場機制重組董事會管理、協助學生安置，都是較為妥適的退場程序。

此外，今天審議會也再將兩所私立高中職列為專案輔導學校，分別為高雄市新光高中、苗栗賢德工商。尤榮輝也談到，兩校再次突顯偏鄉私校經營困境，將衝擊技職人才培育、加速城鄉教育資源失衡，值得教育部正視。

尤榮輝說，任何私校退場都是地方教育資源的損失，但目前私校只能自立自強，若已連年虧損、預期未來招生未能起色，或無力開闢財源解決問題，與其在資源枯竭的環境中辦學，不如思考依法與其他私校合併，或改辦文化、社會及教育事業，萬不得已也要逐步妥善安置教職員後主動申請停招、停辦。