中州科大、台灣首府大學提早「自我了斷」 明年7月31日停辦

教育部今天召開第七次私校退場審議會，先前已被列為專案輔導學校的中州科技大學、台灣首府大學，原先也被設下改善期間，但兩校近日主動依法提報111學年停止招生並經主管機關通過，教育部後續將解除該法人全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。兩校也將於111學年度結束時，也就是明年7月31日停辦。

根據第三次退審會，中州科大是在退場條例施行前就已列入專輔學校，符合私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依照退場條例第13條第2項給予該校改善期限至112年5月31日止。

台灣首府大學則是在條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依照退場條例第13條第1項給予該校改善期限至113年5月31日止。