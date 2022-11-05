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催繳報告卻遭台大生反嗆這句 薛承泰：不好的學生在增加

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大退休教授薛承泰指出，台大好的學生沒有減少，但不好的學生顯然在增加。記者許維寧／攝影
台大退休教授薛承泰指出，台大好的學生沒有減少，但不好的學生顯然在增加。記者許維寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「2022教育政策國際研討會」，台大社會系退休教授薛承泰分享近年台大學生的轉變，他指出，曾數次通知學生應於期限內交出報告，未料學生現身後卻反嗆「老師，我知道你很忙，難道我不忙嗎？」再者，近年學生除了字寫得少外，文字亦難懂。台大好的學生沒有減少，但不好的學生顯然在增加。

薛承泰今受邀參加黃昆輝教育基金會舉辦「2022教育政策國際研討會」。他表示，在台大已任教逾30年，一開始考試時考五題申論題，答案紙為B4紙2張共4面，每次總有數個學生舉手表示「紙不夠」，希望多要紙做答。但之後更改題型，讓學生於五題申論題中任選3、4題作答，答案紙亦縮水為A4尺寸，卻已很久沒看到願意多索取紙張做答的學生。

薛承泰指出，過去學生寫得多，但改考卷速度快；現在學生申論題字數寫得少，卻常寫出不易判斷的文句，反而要花更多時間理解、猜學生到底想表達什麼意思。

薛承泰亦分享其教學經驗，曾經以電子郵件屢屢催促學生繳交報告，若未於期限內繳交將無補救機會，最終學生現身，開口卻表示，「老師，我知道你很忙，難道我不忙嗎？」台大好的學生沒有減少，但不好的學生顯然在增加，勢必會影響到學生的學習氛圍和教學風氣。

薛承泰也呼籲，各界應重視人口變遷對教育的影響。檢視近年出生人口數，未來每年大學新生約莫只有10萬人左右，台灣迫切需要人才，但數年前教改之下廣設大學，浮濫擴張已稀釋了有限的教育資源。當年他曾被外界譽為是「教改的絆腳石」，改革的出發點往往是由善意出發，但要留意「通往地獄的道路，往往是由善意所鋪陳」。

台大 教改 大學生

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