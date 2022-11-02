大考中心爭議多、預算成攻防焦點 高教預算遭凍結8千萬

新課綱連動考招新制，不過新課綱首屆學測命題穩定度仍不穩、鑑別度不足，各界也疾呼應在分科測驗中加考數學乙，因重大變革要在三年前公告，選定114學年才能加考，卻又在明年學測倒數百日，宣布調整英文科「篇章結構」題型，後緊急轉彎「暫緩」，再度引起重大爭議。大考中心明年度預算也成為朝野立委攻防焦點，另包含大學宿舍、大學專輔、雙語教育也引起討論，最終決議凍結高教司6000萬、技職司2000萬，必須提交書面報告後才能動支。

立法院教育及文化委員會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。根據教育部資料，明年高等教育共編列992億4670萬3千元，其中編列4億3598萬用於高等教育行政督導，用於推動及改進大學招生制度。

立委林宜瑾提案，近年學測命題屢傳鑑別度爭議，導致考生備考困擾，甚至影響升學率。教育部歷年都有編列大學入學考試相關經費，也有補助大考中心營運費用，由於該單位是大考專責單位，工作內容單純明確，相關人員應負起維持命題穩定度與鑑別度的責任，教育部也應積極督促，因此提案凍結10％，待教育部提出書面報告才能動支。

立委林奕華也說，教育部說要加考數學乙要等三年，但明年學測英文題型卻又說改就改，任由大考中心做出跟外界脫節的決定，教育部事前甚至不知道。既然教育部說要提早三年宣布考招改變，就該遵守這個規範。大學入學考試是「類國家考試」，但大考中心的法源依據除了捐助章程，卻查無其他法源，完全沒辦法接受社會監督。

立委賴品妤也提出三預算案，她表示，課綱研議很久才上路，多數不是反對教改，但上路後卻有各種狀況，包含數乙考科、試題穩定度等，每次出問題都會讓考生與家長緊張。攸關學校權益的決策，都該經過充分溝通，教育部應負起督導責任，確保考生權益，因此提案凍結10％預算，待教育部提出配套措施書面報告才能動支。

教育部高教司長朱俊彰表示，今年學測結束，除了數Ａ以外，其他科目難易度相當。大考中心接受大學委託，由大學招聯會委託大考中心考試命題，教育部、大考中心、大學招聯會三方其實都有密集工作會議，教育部也會強化監督大考中心的職責。

另針對學習歷程檔案，朱俊彰表示，今年考招結束後，高教司、國教署廣邀高中教師、高中學生連續開八場次學習歷程檢討精進之處。

外界憂心大學端不重視學生學習歷程檔案，朱俊彰表示，學習歷程檔案是協助高中生製作備審資料的基礎，目前個人申請，備審資料與面試比重加起來會超過50%，大學一定會看重書審資料以及面試過程。

另針對分科測驗是否加考國文、英文、數乙，朱俊彰說，考科決定權在大學招聯會，大考中心則是受到招聯會委託。目前大學招聯會已決定114學年恢復考數乙考科，但國文、英文在高中現場仍有不同的意見，這部分會再溝通。

除了大考中心議題，朝野立委也針對大學高教深耕計畫、雙語教育，以及大學新宿舍運動、推動新南向政策等相關方案提出凍結預算方案。

立委吳思瑤建議凍結3000萬；范雲、王婉諭認為應凍結5000萬，與去年相當；林奕華則說，考招新制上路首年問題多，應凍結1億元，必須提出書面報告後才能解凍。最後經休會1小時，教文會決議高教凍結6000萬元、技職司凍結2000萬元，教育部必須提出書面報告後才能動支。