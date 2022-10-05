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教官退出校園期程再延 教長潘文忠：政策不會改變

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會，今天邀請教育部部長潘文忠（前）列席報告業務概況，並備質詢。記者林俊良／攝影
立法院教育及文化委員會，今天邀請教育部部長潘文忠（前）列席報告業務概況，並備質詢。記者林俊良／攝影

教官退出校園爭辯多年，今天再被多名立委提出質詢。有委員認為，教官退出校園政策，恐影響校園安全和藥物防治宣導；但也有委員認為，教官應如期退出校園，是教育部政策執行成效不彰。教育部長潘文忠說，教官退出校園是依立法院決議，是立委職權，教育部一直在執行，沒有改變過，另也持續推動教官轉型為各縣市聯絡處人力，是配套之一。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部部長潘文忠列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委呂玉玲質詢說，教官逐步退出校園，學校改聘1600名「學務創新人力」，但有900人是由軍訓教官退役後轉任，且目前學生的藥物濫用情況嚴重，如果有黑道進到學校，受過軍事訓練的教官可以第一時間上前制服歹徒，其他校園人力難達成這項任務。

國民黨立委楊瓊瓔、游毓蘭也說，如果學校發生纏鬥事件，都是教官在處理，現在說教官要退出校園，學校都很緊張。他們也說，教育部在預期的政策時間內達不到，應該去檢討政策的優缺點，趕快去盤點，尤其教官為了學校做多少，現在卻要叫教官滾出校園。

游毓蘭也表示，教育部說快也要民國119年，教官才會退出校園，事實上過去幾年沒什麼改變，民國119年相信不可能全數退場。教育部說會用學務創新人力取代，但新成代謝不夠快，不解為何教育部還要堅持既有政策。

時代力量立委王婉諭則說，教官退出校園是2013年立法院通過的附帶決議，若加上延役條款，應該在2023年達成教官退出校園，現在卻無法達成。就連民進黨柯總召都誤解認為八年內能完成，象徵行政院無法達成立法院的要求。

潘文忠表示，教官退出校園是立法院在民國102年的附帶決議，教育部106年開始就停止招考新任軍訓教官，現職教官則採「自然離退」方式，服務到最大年限，不會強迫提前退休。先前也與國防部跨部會協調多次，但國防部空間有限，也要考慮教官工作權益，強迫退伍並不適當。

潘文忠表示，教官屆齡人數會越來越少，現在各縣市聯絡處、校外會也需要教官協助，是未來轉型過程的配套之一；另外，全民國防教育在高中是必修課程，現職軍訓教官也培養教官轉任國防教師，借重其專長，教育部會在這上面全力推動。

時代力量立委王婉諭說，教官退出校園是2013年立法院通過的附帶決議，若加上延役條款，應該在2023年達成教官退出校園，現在卻無法達成。記者趙宥寧／攝影
時代力量立委王婉諭說，教官退出校園是2013年立法院通過的附帶決議，若加上延役條款，應該在2023年達成教官退出校園，現在卻無法達成。記者趙宥寧／攝影

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