台大將選出新校長 學生遴選委員籲候選人郭大維先辭兼職

高教龍頭國立台灣大學校長遴選委員會，預計10月8日前選出第13任校長。遴選委員之一、研究生協會會長許冠澤今天表示，站在大學自治和學術自主的立場，呼籲候選人之一、台大前代理校長郭大維應於遴選投票前辭去「鴻海精密工業」獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職位，避免台大校長職務和鴻海公司產生衝突。

台大資工系特聘教授郭大維曾於「卡管案」時期擔任代理校長，表現獲得師生讚許，本次校長遴選呼聲高。遴選委員之一許冠澤今對外發表公開信表示，鴻海公司和永齡基金會與台大關係密切，台大癌醫中心主要捐贈者也是永齡基金會，鴻海今年更以「鴻準精密工業公司」及旗下群創光電、天鈺科技申請加入台大重點科技研究學院，正由教育部審議。

許冠澤指出，郭大維2017年10月起擔任台大代理校長，同年11月台大成立「高效能與科學計算技術研究中心」，由郭兼任中心主任至今。2020年「台大永齡健康研究院」通過「國立臺灣大學與永齡健康基金會高效能生醫運算產學合作專案辦法」，該辦法審查委員除院長外，唯一代表台大的就是郭大維。

許冠澤說，又郭大維2019年初卸任代理校長，同年7月擔任鴻海獨立董事至今；2020年至今年4月，亦曾任鴻海研究院諮詢委員，擔當鴻海技術發展的重要智庫。鴻海獨董應維護鴻海公司利益，但台大校長應負責校務發展、以台大利益為先，綜觀鴻海和台大的利益往來，鴻海獨董和台大校長將是兩個衝突角色。

許冠澤表示，若在合作案中，郭大維應優先維護鴻海公司利益而怠忽台大校長職責，亦或優先維護台大利益而違背鴻海公司獨董之忠實義務？遴選程序已進入尾聲，呼籲郭大維應於校長遴選投票前辭去「鴻海精密工業」獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職位。

許冠澤說，郭大維既然選擇參與校長遴選，就應該以校務發展為首要考量，應摒棄可能與此職位相衝突的角色，以免留下「台大校長為財團服務」的話柄，也避免未來可能造成的職務衝突和緊張關係。