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翻轉廚房舊思惟 基隆11校廚房大變身

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
基隆市政府進行11所學校廚房改造計畫，融入美感設計。圖／基隆市政府教育處提供
基隆市政府進行11所學校廚房改造計畫，融入美感設計。圖／基隆市政府教育處提供

基隆市政府向中央爭取1億7千萬元經費執行11所校園廚房改造計畫，規畫大片玻璃窗、自然通風、充足採光及照明，更融入美感設計、活化周邊環境，打造多功能文青空間，重新定義校園廚房的印象與感受，今年9月完工啟用。

用心、安心、開心，是市府營造校園午餐的三項特點。基隆市長林右昌表示，基隆是大台北生活圈中唯一非六都的縣市，市府在有限的資源下將經費發揮最大效能，包含推動智慧教育、閱讀教育等。硬體工程則挹注41億元經費改善教學環境，加上興建非營利幼兒園，使公幼翻倍成長，智慧教育引領全台，班班都有觸控電視、校校都有創客教室，持續透過美力校園計畫，全面改善校園環境。

除此之外，打造五星級廁所、設置學校社區共讀站、開辦課後留園、學生參與職業試探等都領先全國。這次廚房改造計畫除了優化作業動線、活化周邊空間，翻轉廚房既定印象，更讓孩子看見烹調午餐過程，了解校廚的用心和辛苦，進而實踐珍惜及不浪費食物的具體行動。

教育處長杜國正指出，市府每年投入約 9千萬元經費升級學校營養午餐，一律使用國產可溯源食材，將食材來源透明化。也規畫食農教育計畫，提供孩子能追本溯源桌上料理，理解農漁作物的生長歷程。

林右昌強調，「食」指的是對農業、食物的了解，「育」代表的就是教育，而食育是素養教育；升級環境硬體能營造輕鬆學習氣氛，聘請專業營養師強化教育軟體，讓學校午餐不再只是吃飯用餐，而是能讓孩子活用知識與技能並付出實踐的課程。

改造計畫重新定義校園廚房的印象與感受。圖／基隆市政府教育處提供
改造計畫重新定義校園廚房的印象與感受。圖／基隆市政府教育處提供

廚房 林右昌

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