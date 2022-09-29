實踐大學攜手瑞典公司 開發漸凍人智慧溝通眼鏡

實踐大學今天（9/29）與瑞典眼動追蹤開發公司Tobii簽署「教育部大學社會責任實踐計畫：漸凍病友科技生活設計」合作備忘錄。將由Tobii公司協同實踐大學設計團隊，進行「面對面溝通智慧眼鏡」設計研發和後續商品化，盼未來協助漸凍人病友與外界溝通。

實踐大學校長丁斌首表示，實踐大學自創校以來，一直以生活科學為發展重點。此次，工業產品設計學系研究團隊結合新科技與設計，提出了漸凍病友的智慧溝通設計，這也是實踐大學善盡社會責任的案例。

本月初，漸凍人協會舉辦25週年數位藝術展，實踐大學副教授盧禎慧設計團隊便提出的「面對面溝通智慧眼鏡」概念，之後陸續接到不少漸凍病友購買詢問。

漸凍人協會理事長沈心慧表示，過去曾經有許多產學合作成果，但可惜沒有機緣將設計理念與想法商品化，讓病友無法順暢的跟外界溝通。實踐大學設計團隊決定做得更多，把設計概念落實為商品。

盧禎慧也指出，實踐大學已連續六年與Tobii公司合作，由公司管理階層協助學生將眼動技術結合到不同主題的設計研究，並提供技術知識與數據分析，讓學生更快體驗到技術在產業中的應用。