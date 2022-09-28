學生不再怕讀長篇文章　國中推閱讀素養會考減Ｃ大成功

台灣素養教育協會持續推動偏鄉學校善用數位工具提升閱讀素養，於今（9/28）舉行第二屆「未來素養學堂－偏鄉閱讀素養典範學校支持計畫」頒獎，新增13家「閱讀素養典範學校」。桃園新屋永安國中分享閱讀素養推動成果，近兩年學生會考成績「減C」人數均為桃園市一、二名，也讓學生不再害怕閱讀長篇文章。

未來素養學堂計畫自2021年啟動，邀請偏鄉學校師長共同打磨融入閱讀素養的教學設計，並媒合企業共同支持偏遠和非山非市學校，發展多元創新的閱讀素養教學方案，迄今已有34所學校、3114名學生受惠，特別於教師節當天邀請偏校師長接受表揚。

桃園新屋永安國中校長古如毓表示，要縮小城鄉差距一定要透過科技輔佐，初期學校缺少平板，曾對外募徵二手良品，之後碰上教育部改善偏鄉學校網路設施，才讓閱讀素養順利於校內推動。學校初期採用自習課，後來改為每周另外開設一節數位閱讀課，亦融入彈性課程，並有專門教師帶領。

古如毓表示，學校自推動素養閱讀以來，109學年永安國中會考減C人數已達桃園市第二名，110學年減C人數更為桃園市之冠。不只強化學生考試表現，對會考的長題幹更能駕輕就熟，日常也不再害怕長篇閱讀。

高雄市美濃國小教師林聖傑也表示，一開始利用晨光時間，後來陸續加入導師時間、閱讀課甚至科任課協助推動閱讀。也由於PaGamO素養品學堂面向多、閱讀文本跨領域，因此也透過不同科任課切入。一開始學生可能面臨字詞量不夠的狀況，還需要老師慢慢累計補齊，四年級由老師帶領閱讀、找重點；高年級則鼓勵學生自己探索。

計畫發起人、台大電機系教授葉丙成表示，過去看到很多非山非市的學校老師雖然具備熱情，但找不到資源和舞台發揮，或學校高層有想法，但基層教師不見得認同。計畫以偏鄉師生為主體，藉由系統化數位平台追蹤，透過數據可以更準確掌握改變和影響，也期勉更多企業可一同加入。