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台南教育評比名列前茅 黃偉哲：教師考核獎金提前發放

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
今天教師節，台南市長黃偉哲表示，過去4年台南教育文化評比都是名列前茅，他向教師和校長等對下一代教育的辛苦付出表達感謝。記者吳淑玲／攝影
今天教師節，台南市長黃偉哲表示，過去4年台南教育文化評比都是名列前茅，他向教師和校長等對下一代教育的辛苦付出表達感謝。記者吳淑玲／攝影

今天是928教師節，台南市長黃偉哲感謝許多老師非常辛苦，包括老師、校長家長和市府教育局同仁都為了下一代教育而努力。 為感謝教師及校長為教育的奉獻，教師考核獎金提前至教師節發放。

黃偉哲說，過去4年台南的教育，在中央評比都有長足的進步，從課綱、科學教育體育或競賽，甚至雙語教育，在遠見雜誌和黃昆輝基金會及天下雜誌評比，台南教育文化都是名列前茅，這點是非常感謝的。

黃偉哲表示，未來在公共托育和幼兒園方面加強優化，少子化影響，非營利幼兒園加入與公托形成很好的聯絡網路，家長不要因疫情留在家裡，現在疫情已經慢慢過去，希望趕快把孩子送到托兒所和幼兒園。配合中央幼兒津貼發放，讓幼兒教育步上軌道，且品質會更好。

黃偉哲說，以往教師考核獎金是年底發放，但為感謝教師及校長為教育的奉獻，他上任後就宣布教師考核獎金提前至教師節發放，2019年至2021年分別提早22天、48天及57天，今年又比去年再提早27天，在9月28日教師節發放，自就任以來累計已提前84天，總計發放約11.2億元。

教師節 黃偉哲 台南市長

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