快訊

關鍵錄音帶曝光！府院被爆施壓介入鏡電視案 蘇貞昌否認

直播／疫情仍處高原期！今本土+45608 境外+242 病歿+28

張國煒辭去立榮航空董事長 代管立榮的階段性任務完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／最棒教師節！腦麻兒從小立志 今年如願考上代理師

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
先天性腦性麻痺身障教師陳冠華，新學期到高雄市小港區桂林國小擔任代理教師，小朋友都很喜歡他。記者徐如宜／攝影
先天性腦性麻痺身障教師陳冠華，新學期到高雄市小港區桂林國小擔任代理教師，小朋友都很喜歡他。記者徐如宜／攝影

高雄市小港區桂林國小新學期來了先天性腦性麻痺身障教師陳冠華，坐著電動輪椅穿梭在教室講課，小朋友從這位「不一樣」的老師身上，學到了對生活的熱誠。對立志當老師的他來說，考上代理老師是今年最棒的教師節禮物！

陳冠華說，因7個月早產缺氧造成先天性腦性麻痺，還好僅傷及運動神經，智能與口語表達沒有受到影響。小時候母親將他送到鳳山早療中心接受早期療育，求學路上受到許多老師與同儕的鼓舞，讓他萌發長大也要當老師的心願。「當老師不一定都要站著，坐著也可以教。」

30歲的陳冠華是文藻英語系畢業，參加師培課程，去年開始到國小代課，今年7月甄選上111學年社會代理教師，到桂林國小任教。他過去教過國語、數學、英語、社會及健康課程，並因應每一個孩子的程度與發展，設計出動態的分組教學活動；在上課時，鼓勵孩子多討論與發表想法與心得，幫助孩子們從學習經驗中反思所學，在互動式的學習環境中建立自信。

「我想告訴每個孩子，即使遇到困難與挫折，只要勇敢的相信自己，一定可以克服逆境！」 陳冠華說，當時去高醫大修習藝術治療學程，是因為在教學經驗中發現，有些學生時伴隨學習上的困難或特殊障礙，較不擅長言語表達，但是透過藝術形式如音樂、繪畫、表演及實際的操作體驗，讓學生有機會可以充分發揮並且勇於敘說自己的想法。

陳冠華將個人的身體限制化為教學優勢，每當孩子在第一堂課看到他坐著輪椅時，總是露出好奇的表情，這時他便適時的把自己的生命故事，變成孩子在教室裡的生命教育潛在課程，讓孩子學習如何在生活中同理並幫助有需要的人。像班上有名自閉的孩子，上課有時會不自主發出聲音，他就教全班同學發揮同理心，當成是「課堂上的背景音樂」即可。

陳冠華重視班級經營，教學秉持著以學生為本位的教學理念，寧可教慢一些沒關係，重要的是一定要讓小朋友「聽懂」上課內容，不管是課程講授或是教學活動設計，都會讓孩子採異質性分組回答問題，或是上台實際分享討論後的想法與回答，一方面作為孩子們學習的檢核，一方面也培養孩子溝通表達與合作學習的能力，符合自發、互動、共好的學習精神。

先天性腦性麻痺身障教師陳冠華，坐著電動輪椅穿梭在教室講課，小朋友從這位「不一樣」的老師身上，學到了對生活的熱誠。記者徐如宜／攝影
先天性腦性麻痺身障教師陳冠華，坐著電動輪椅穿梭在教室講課，小朋友從這位「不一樣」的老師身上，學到了對生活的熱誠。記者徐如宜／攝影
先天性腦性麻痺身障教師陳冠華，新學期到高雄市小港區桂林國小擔任代理教師，小朋友都很喜歡他。記者徐如宜／攝影
先天性腦性麻痺身障教師陳冠華，新學期到高雄市小港區桂林國小擔任代理教師，小朋友都很喜歡他。記者徐如宜／攝影
先天性腦性麻痺身障教師陳冠華樂觀開朗，充滿對生命的熱誠。記者徐如宜／攝影
先天性腦性麻痺身障教師陳冠華樂觀開朗，充滿對生命的熱誠。記者徐如宜／攝影

輪椅

延伸閱讀

竇智孔迎43歲生日 喜收開運紅內褲

憑教師證開吃！ 「928教師節優惠」全台20家以上整理包，麥當勞買1送1、飯店Buffet2人同行1人免費、美式咖啡最低55折

限時3天買一送一！丸亀製麺感恩師長憑證「買一送一」，激推新品「韓式炸雞拌烏龍麵」，日韓口味一次滿足

教師節前 鄭運鵬發表「教育五大柱」承諾規畫設新校

相關新聞

退休教授開校長培訓邀重量學者 全教總批淪「產業鏈」

全國教師工會總聯合會日前接獲檢舉，大葉大學教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥，以個人名義在南投私立同德高中，開設中小學...

退不了、進不來 中小學「老」老師惡化

中小學教師年齡結構持續「老化」，四十歲以下教師占比已剩不到三成，「新陳代謝」緩慢。教團分析，少子化讓專任職缺大幅減少，年...

40歲以下教師剩不到三成 中小學師資「新陳代謝」惡化

中小學教師年齡結構持續「老化」，四十歲以下教師比已例剩不到三成，年輕老師進不來，「新陳代謝」越來越慢。有教師團體分析，少...

「校長培訓班」邀多位官員與學者遭疑公平性 退休教授：應是美事

全國教師工會總聯合會日前接獲檢舉，大葉大學教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥，以個人名義在南投私立同德高中，開設中小學...

影／最棒教師節！腦麻兒從小立志 今年如願考上代理師

高雄市小港區桂林國小新學期來了先天性腦性麻痺身障教師陳冠華，坐著電動輪椅穿梭在教室講課，小朋友從這位「不一樣」的老師身上...

傷心教師節！代理老師遭學生襲胸 屏縣府：已啟動調查

後天是教師師，立委王婉諭今在臉書揭露，一名曾在屏東縣任教的代理老師在校遭學生性騷擾，校方卻違法不作為，對當事人造成二度傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。