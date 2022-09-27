影／最棒教師節！腦麻兒從小立志 今年如願考上代理師

高雄市小港區桂林國小新學期來了先天性腦性麻痺身障教師陳冠華，坐著電動輪椅穿梭在教室講課，小朋友從這位「不一樣」的老師身上，學到了對生活的熱誠。對立志當老師的他來說，考上代理老師是今年最棒的教師節禮物！

陳冠華說，因7個月早產缺氧造成先天性腦性麻痺，還好僅傷及運動神經，智能與口語表達沒有受到影響。小時候母親將他送到鳳山早療中心接受早期療育，求學路上受到許多老師與同儕的鼓舞，讓他萌發長大也要當老師的心願。「當老師不一定都要站著，坐著也可以教。」

30歲的陳冠華是文藻英語系畢業，參加師培課程，去年開始到國小代課，今年7月甄選上111學年社會代理教師，到桂林國小任教。他過去教過國語、數學、英語、社會及健康課程，並因應每一個孩子的程度與發展，設計出動態的分組教學活動；在上課時，鼓勵孩子多討論與發表想法與心得，幫助孩子們從學習經驗中反思所學，在互動式的學習環境中建立自信。

「我想告訴每個孩子，即使遇到困難與挫折，只要勇敢的相信自己，一定可以克服逆境！」 陳冠華說，當時去高醫大修習藝術治療學程，是因為在教學經驗中發現，有些學生時伴隨學習上的困難或特殊障礙，較不擅長言語表達，但是透過藝術形式如音樂、繪畫、表演及實際的操作體驗，讓學生有機會可以充分發揮並且勇於敘說自己的想法。

陳冠華將個人的身體限制化為教學優勢，每當孩子在第一堂課看到他坐著輪椅時，總是露出好奇的表情，這時他便適時的把自己的生命故事，變成孩子在教室裡的生命教育潛在課程，讓孩子學習如何在生活中同理並幫助有需要的人。像班上有名自閉的孩子，上課有時會不自主發出聲音，他就教全班同學發揮同理心，當成是「課堂上的背景音樂」即可。