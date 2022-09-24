東大碩士生獲「富邦人壽管理博碩士論文獎」EMBA最大獎

台東大學文休系暑期碩士班學生楊幸娟，參加111年「富邦人壽管理博碩士論文獎」EMBA組別競賽，在眾多競爭者中脫穎而出，獲得最大獎項「特優」殊榮。展現東大在管理實務應用上的重要學術成果。

楊幸娟說，在指導教授許立群指導下的研究生，都必須經歷全國管理碩士論文競賽的洗禮，並以此作為畢業門檻，過程中總覺得是個不可能的任務，教授給予資源及協助，讓她沒有偷懶的機會，順利獲獎。

超過30年歷史的「富邦人壽管理博碩士論文獎」為中華民國管理科學學會主辦、是國內學術界最大規模且具知名度的競賽。今年各大學企管領域高達667篇，從初審、複審到決審審查，最後僅剩下76篇。

楊幸娟論文題目以「社交媒體的黑暗面」探究社交媒體壓力源對社群成員負面行為反應歷程之研究。動機來自於現今大眾對社交媒體生活的過度依賴，導致社交媒體疲勞，不利於個人身心健康與休閒行為，獲審查委員青睞。

指導教授許立群表示，此次獲得論文獎競賽EMBA組最大獎項，審查委員對於統計分析應用技術給予高度肯定，楊幸娟在研究過程中，試圖從多項子研究進行延伸，並將研究結果呈現更具有一般化能力。

他說，希望未來研究生們面對研究議題，可從生活中善加觀察，運用理論知識解決管理實務上問題，為社會創造貢獻。