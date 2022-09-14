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中一中教師違法補習 議員：教育局政風處調查和稀泥

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中一中兩名教師在外違法補習，市議員李中指教局、政風處與校方查不到，被媒體踢爆，教師才「坦承不諱」質疑和稀泥。記者陳秋雲／攝影
台中一中兩名教師在外違法補習，市議員李中指教局、政風處與校方查不到，被媒體踢爆，教師才「坦承不諱」質疑和稀泥。記者陳秋雲／攝影

台中市議員李中今質詢時強烈質疑，台中一中有教師違法在校外補習，李中指出教師連續4次說謊，校方卻說「坦承不諱」。他認為，教育局與政風處調查不力，還比不上媒體記者，能力有待加強。

市議員李中兩度在市議會揭發台中一中林姓、劉姓教師違法在校外補習，但校方與市府教育局、政風處都表示查無實據。直到聯合報取得上課影片等證據報導後，校方指兩師「坦承不諱」向學校表示抱歉，校方依規定記過處分，教育局請各校宣導，老師不要做不良示範。

李中議員指出，他先前質詢一中老師疑似在校外兼課補習後，把相關資料給教育局，也給政風處，但兩個行政機關人員，只查補習班的勞保資料，業者表示「無此員工」就結案，李中說兩局敷衍，難怪查不到證據。

李中指出，反觀記者透過管道，取得關鍵影片證據，踢爆兩位教師違法。李中說，政風處人員受過調查的專業訓練，但調查方式漫不經心，行政機關究竟打混還是在「把風」非常需要加強專業調查能力。

另外，學校人評會沒召開前，報導卻已出現兩位老師坦承不諱的資訊，這讓李中議員很納悶，歷經教育局、政風處、學校、記者4次詢問，涉嫌教師都沒承認，直到記者把影片等證據拿出來，老師才承認，這哪是坦承不諱，這是學校有意維護？

李中表示，說謊4次且違法在校外兼課，從補習班賺取外快，記過了事，這對守法且認真的教師來說，情何以堪？對認真準備一中科學班考試的學生與家長如何交代？李中要求教育局不要和稀泥。

教育局 補習 議員

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