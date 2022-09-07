大專校院英語檢測明年熱身 考後大數據可望精進教學

為配合「大專校院學生雙語化學習計畫」，教育部委託語言訓練測驗中心（LTTC）辦理全國大專校院英語能力檢測，明年起將針對4所雙語重點培育學校、41重點培育學院熱身施測，用以考核學生英文是否達B2等級。大學端也表示，期望能有一學術取向的英語測驗，評估學生是否真的準備好要進入全英語專業課程，考後分析資訊也有望協助教師調整授課。

教育部推動「大專校院學生雙語化學習計畫」第一期補助名單包括4所重點培育學校、重點培育學院25校41個學院，計畫於去年9月啟動。重點培育大學2024年至少需有25%學生大二起達CEFR B2以上，且至少需有20%大二及碩一學生所修學分為20%為EMI全英語課程。

4所雙語重點培育學校之一、台師大副教務長林子斌表示，過去大學多是擬定多益考試評斷學生英語能力是否達到B2，但大學學科種類繁多，且多益側重商用英語，大學端則多期望能有一學術取向的英語測驗，先擬定共同測驗，未來可能再依領域區分。

林子斌談到，目前大一英文共同課就已經有分級，希望藉由考試判斷學生課後習得能力。目前台師大於共同英文課第三學期也提供學科專業英文，文學院、教育學院會有一套符合人文社會專業用字課程，為全英語課程奠基。

林子斌也說，師大學生程度都很不錯，對於2024年達成標準十分有信心，師大110學年已經開設582門全英語課程，人數未達標、倒課的課程僅個位數，代表非常多學生願意挑戰全英語專業課程。

成大副教務長陳瑞彬則說，過去學生多考雅思、多益等考試，但學校不太可能向測驗單位取得資料做事後分析、追蹤，語測中心則表示有機會給予相關考試資訊分析，對於教師未來授課、教材調整應有一定幫助。但雅思等考試可用於申請國外學校，語測中心考試屆時可能只是純粹測驗，有利有弊，但相信會比國外考試更有互動性。

中山大學教務長林伯樵則說，學校在意是否能將知識完全傳遞給學生，該考試希望用以評估學生是否真的準備好要進入全英語專業課程。但即便考試上路學生依然能考國外雅思等測驗，學生可選擇是否參加，不會產生經濟負擔。