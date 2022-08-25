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技高生申請普通大學擬只能用PDF 學檔晾一邊挨批做白工

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部規畫，112學年技高普通科、專業群科學生學習歷程上傳截止日將分流。。圖／聯合報系資料照片
教育部規畫，112學年技高普通科、專業群科學生學習歷程上傳截止日將分流。。圖／聯合報系資料照片

課綱首屆技高生升學期程配合普高生引發爭議，教育部今天召集相關單位開會。過去若技高生要採用大學個人申請入學，又或普高跨四技二專，學生可從學習歷程檔案或PDF檔案擇一作為備審資料，112學年卻規畫只能使用PDF檔案。此舉卻遭技高生詬病是「學檔做白工」，新課綱精神恐被架空，認為應維持「雙軌制」，也就是提前配合在四月底前上傳學檔，又或是在五月底前上傳PDF檔。但教育部僅在會中表示會再研議。

由於教育部規畫，112學年技高普通科、專業群科學生學習歷程上傳截止日將分流。會議資料指出，普通科將循大學個人申請管道，最後上傳截止日為明年4月25日；專業群科學生為避免與統測撞期，延後一個月至5月27日。

但近年有越來越多技高生透過學測、個人申請進入普通大學，由於明年學檔中央平台規畫於4月25日關閉，根據教育部會中方案，專業群科學生跨考大學申請入學管道，備審資料只能採用PDF檔案；普通科學生要跨考四技二專技優甄審入學管道，則不得再向中央學習歷程資料庫抽換學習歷程檔案，另備審資料也可採用PDF檔案；綜高學術學程則比照普通科，專門學程比照專業群科提交時程。

據與會人士透露，會中學生代表認為，若只能上傳PDF檔案，學習歷程檔案形同做白工，認為應維持「雙軌制」，也就是看學生要提前配合在四月底前上傳學檔，又或是在五月底前上傳PDF檔。但也有教師代表指出，若學生使用PDF檔案，其實也是從學習歷程檔案裡面撈資料，這不是做白工。

台南高商國貿科學生周奕丞今年一月去考大學學測，日前透過個人申請上銘傳大學法律學系。問起教育部新方案，他認為學檔直接從系統勾選就好，PDF檔案還要學生回頭找資料、重新整理排版，恐會更繁瑣，應讓學生多點選擇。

全中教組織部主任、木柵高工配管科主任吳杰穎表示，如果技高生申請大學只能用PDF檔案，大學端也必須打破學習歷程檔案經教師認證，較有可信度的標準。他說，現在一般生大學鼓勵用學檔，因為可以替學校選才，又有老師認證，如果用PDF檔案，難道這些保證就沒有了嗎？大學教授會怎麼看？檔案公平性會不會受質疑，教育部必須要去面對。

教育部 學測 課綱

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