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高中以下開學防疫措施 校長：為何第四周才新制

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於全國教育局長會議決議，高中以下學校採兩階段停課新制，台中市高中和國小校長都認為防疫的確應朝開放做法。本報資料照
對於全國教育局長會議決議，高中以下學校採兩階段停課新制，台中市高中和國小校長都認為防疫的確應朝開放做法。本報資料照

Omicron亞型株BA.5反轉上升，對於學校即將開學的防疫又面臨考驗。對於全國教育局長會議決議，高中以下學校採兩階段停課新制，台中市高中和國小校長都認為防疫的確應朝開放做法，但不理解為何新制還要等到第四周才開始，應該開學就這麼做。

全國教育局長會議決議，高中以下學校採兩階段停課新制，開學第1到3周維持過去的1人確診、全班停課3天規定。第四周後則啟動停課新制，班上有人確診，由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性可繼續上課。

台中市大里區一所國小校長說，疫情已趨流感化，各家餐廳客人重現，似已不再在意疫情，加上學校座位都隔板，學生又打了兩劑疫苗，所以把規定放鬆是合理的，但至於為何還要再等三周才施實新制，則讓他不解，要是一開學就是新制，他認為應該也可以。

他認為，長期線上上課，已讓小孩的學習程度大幅落後，老師、家長可以從考試成績上發現此一事實；第四周後防疫新制略為放鬆，有助於以實體上課，提升學生的學習能力。

僑泰高中校長温順德也認為，不如直接實施新制，不了解為何還要再等三周。

停課 快篩試劑 疫情 Omicron

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