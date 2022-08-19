新北市創Library-verse計畫 啟動無國界數位學習

受到疫情影響，新北市教育局睽違2年以實體方式辦理全市校長會議，並啟動「Library-verse計畫」，結合國外學校、境內大專校院及高中職國中小、文化局市立數位圖書資源，讓學生透過親師生平台介接市立圖書館電子館藏系統，未來新北每個學生都可以借閱國外夥伴學校及全市數位圖書。

教育局表示，此次其中首創介接新北學校與國外高中數位圖書，由澳洲瑪格麗特河高中試辦開放樟樹國際實中及瑞芳高工學生借閱該校所有數位圖書資源，未來將推廣至全市學校，讓數位學習無國界。

其中，邀請美國西谷學院（West Valley College）、箴言高中（Living Word Lutheran High School）及澳洲瑪格麗特河高中（Margaret River Senior High School）等3所國外大學及高中線上參與、境内23所大專校院、本市339所高國中小，共計365所學校以及文化局、市立圖書館等單位。

本次會議也特別邀請美國聖塔克拉拉郡圖書館區(Santa Clara County Library District)-薩拉托加分館(Saratoga Library)圖書館管理員Jean Nei及Lisa G Liu分享「如何推動數位學習的學習素養」專題演講，透過國際經驗交流，讓新北每位校長都能培養符合時代的數位學習素養，並進而培育具備未來競爭力的世界級人才。

新北市長侯友宜表示，今年重點在數位學習，因為疫情讓數位學習不斷調整，這一次把所有圖書館數位化融入親師生學習平台，讓學生隨時可使用。另外也國際學校校長一起分享跟參與，讓新北市走向數位化，走向國際化。