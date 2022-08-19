快訊

遭質疑疫苗採購為何封存30年 指揮中心這樣回應

余天寸步不離余苑綺病房 痛心同意「病危不再急救」

新北市創Library-verse計畫 啟動無國界數位學習

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
受到疫情影響，新北市教育局睽違2年以實體方式辦理全市校長會議，並啟動「Library-verse計畫」。記者江婉儀／攝影
受到疫情影響，新北市教育局睽違2年以實體方式辦理全市校長會議，並啟動「Library-verse計畫」。記者江婉儀／攝影

受到疫情影響，新北市教育局睽違2年以實體方式辦理全市校長會議，並啟動「Library-verse計畫」，結合國外學校、境內大專校院及高中職國中小、文化局市立數位圖書資源，讓學生透過親師生平台介接市立圖書館電子館藏系統，未來新北每個學生都可以借閱國外夥伴學校及全市數位圖書。

教育局表示，此次其中首創介接新北學校與國外高中數位圖書，由澳洲瑪格麗特河高中試辦開放樟樹國際實中及瑞芳高工學生借閱該校所有數位圖書資源，未來將推廣至全市學校，讓數位學習無國界。

其中，邀請美國西谷學院（West Valley College）、箴言高中（Living Word Lutheran High School）及澳洲瑪格麗特河高中（Margaret River Senior High School）等3所國外大學及高中線上參與、境内23所大專校院、本市339所高國中小，共計365所學校以及文化局、市立圖書館等單位。

本次會議也特別邀請美國聖塔克拉拉郡圖書館區(Santa Clara County Library District)-薩拉托加分館(Saratoga Library)圖書館管理員Jean Nei及Lisa G Liu分享「如何推動數位學習的學習素養」專題演講，透過國際經驗交流，讓新北每位校長都能培養符合時代的數位學習素養，並進而培育具備未來競爭力的世界級人才。

新北市長侯友宜表示，今年重點在數位學習，因為疫情讓數位學習不斷調整，這一次把所有圖書館數位化融入親師生學習平台，讓學生隨時可使用。另外也國際學校校長一起分享跟參與，讓新北市走向數位化，走向國際化。

教育局長張明文表示，希冀透過強化與世界各國學校、境內大專校院、高中職及國中小學校的教育資源共享機制，從數位學習、國際交流、雙語教育、科技教育及適性發展等面向，一起打造具有前瞻性的新北未來大教育，用最好的教育品質吸引更多學子在地就學。新北市將與學校共同為新北教育的未來努力，讓學子們朝向國際，持續發光發熱邁向世界。

受到疫情影響，新北市教育局睽違2年以實體方式辦理全市校長會議，並啟動「Library-verse計畫」。記者江婉儀／攝影
受到疫情影響，新北市教育局睽違2年以實體方式辦理全市校長會議，並啟動「Library-verse計畫」。記者江婉儀／攝影

新北市長 圖書館 教育局

延伸閱讀

沈慧虹、高虹安提教育政見 林耕仁籲重視囚柬案

民眾黨參選人服務處旁發現彈殼 新北警：舊空包彈

防BA.5！新北堅守「吃午餐用隔板」 將補助小一新生購買

沈慧虹今推「未來教育」政見 要升級數位學習環境

相關新聞

東海大學政治系教師群聯署 籲校方廢「勞作教育」傳統

東海大學政治系教師群今發出聲明，呼籲東海校方廢除其「勞作教育」傳統。聲明指出，時代變遷，學生思維也不同，在缺乏科學證據，...

全台最爛大學宿舍在哪裡？奇葩裝潢百出 網公認這間「有返校味」

時值暑假，已經有許多準大學生開始期待未來的大學生活，其中「住宿舍」大概是大學新鮮人們最期待的事情之一了！大學宿舍的品質有好壞，不少人期待之餘也害怕受傷害。網路上也有許多關於宿舍的討論文章，日前有網友突發奇想

新竹警察局作文班 教寫作兼預防犯罪

新竹市警察局主辦、聯合報教育事業部承辦，為期五天的「暑假作文班線上課」日前開營，少年警察隊偵查佐張雅芳順帶提醒學生，要懂...

新北市創Library-verse計畫 啟動無國界數位學習

受到疫情影響，新北市教育局睽違2年以實體方式辦理全市校長會議，並啟動「Library-verse計畫」，結合國外學校、境...

孩子常鬧負面情緒 小心是父母「5不」造成

南投家扶中心發現服務家庭的家長自身成長過程很少玩遊戲，現在很難陪伴孩子「玩遊戲並玩出好能力」，南投家扶請物理、職能、語言...

新竹市中小學校長會議今登場 鐘點特教助理員調薪10%

新竹市政府今天舉行111學年度第1學期中小學校長會議，54名中小學校長參與，並以「校長數位學習與領導」為中心議題討論。代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。