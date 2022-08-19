全台最爛大學宿舍在哪裡？奇葩裝潢百出 網公認這間「有返校味」

image source: 國立嘉義大學

文／蔡瓅萱

時值暑假，已經有許多準大學生開始期待未來的大學生活，其中「住宿舍」大概是大學新鮮人們最期待的事情之一了！大學宿舍的品質有好壞，不少人期待之餘也害怕受傷害。網路上也有許多關於宿舍的討論文章，日前有網友突發奇想，在Dcard上舉辦了「全台最爛大學宿舍大賽」，引來許多網友留言，討論非常熱烈。

讓大家學會「知足常樂」！網友發文辦「全台最爛大學宿舍大賽」

原PO在Dcard上發文，表示新聞都只會報十大豪華宿舍，所以他決定舉辦「全台最爛大學宿舍大賽」，讓大家不用再羨慕那些漂亮豪華的宿舍，能夠「知足常樂」，鼓勵網友們PO出自己覺得不好的宿舍環境，「按讚夠慘的宿舍，給他們鼓勵。」

image source: 翻攝自Dcard

文章在8月13日發出，至今已經累積了2300多則留言，許多網友都紛紛將自己的「爛宿舍」貼到留言區，反應相當熱烈。不少人力推自己學校的宿舍，認為一定榜上有名，「政大山上的新生宿舍肯定能入榜」、「宜蘭大學的女生宿舍參戰」、「我們嘉義大學民雄校區沒有第一也有第二吧」、「有誰不知道我們東海女子監獄」。

嘉義大學民雄校區宿舍奪第一 網笑「有返校味」

按讚數最高的為嘉義大學民雄校區的宿舍，總共5000多人按讚，甚至比原文的讚數還高，在眾多留言中脫穎而出。網友PO出了學校網站上的宿舍設施圖，照片中可以看見床位為傳統的上下舖，床舖和其他家具都是木製，看起來相當老舊。許多人看到都留言：「真的會贏」、「這位有強」、「哇，當兵歐，這年代還有六人房上下舖，而且書桌還連在一起」、「不給讚都覺得對不起你」、「贏了，那個走廊感覺走到另一頭就是不同世界了」、「走廊有返校味欸」。

image source: 國立嘉義大學

「交大十一舍」詭異綠光籠罩 網：覺得住久了會想吐

讚數第二多的則是陽明交通大學的「交大十一舍」，網友放上了房間內顏色詭異的綠色家具表示「交大十一舍有詭異綠光籠罩，家具木板很舊、衣櫃很小。」得到不少迴響：「這顏色真的達咩」、「一定要這個油漆？（瘋掉」、「覺得住久了會想吐欸」，不過該交大網友在看過其他慘烈的宿舍照片後附註：「看了大家的宿舍發現我們只是顏色很謎而已，我會知足感恩惜福。」

image source: 國立陽明交通大學住宿服務組

東海女宿被稱「女子監獄」 雨季滿是超噁白蟻

緊追在後的則是東海大學的女生宿舍，網友更直接稱其為「東海女子監獄」。從照片中可以看出家具設施其實不差，但網友表示房間內相當潮濕，且廁所在雨季還會有許多大水螞蟻（白蟻），看起來非常驚人，其他人也紛紛表示：「那個廁所母湯」、「房間我覺得還好，廁所確實很可怕」、「大一被宿舍環境噁到，一年後直接逃出來住」、「我就是因為大水螞蟻放棄東海的，到現在還是很慶幸沒有去」。

image source: 翻攝自Dcard

除了上述最多人按讚的三個宿舍外，留言區裡還許多網友提供的「爛宿舍」照片，像是政大自強宿舍、高師大「鬼屋宿舍」、台藝大「發霉女宿」、崑山北苑、國北教大「水泥床」、國防醫學院宿舍等等，讓許多人看了紛紛留言：「知足惜福感恩」、「看完樓上覺得我們學校的宿舍超棒」、「我們學校簡直是渡假村」、「我原本嫌我們學校宿舍嫌到不行，看完留言才覺得我們學校宿舍簡直像飯店一樣」。

image source: 翻攝自Dcard

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