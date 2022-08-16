首批新課綱學生上大學 台科大校長：符合人才培育想像

今年代理教師缺很大，許多學校8月中還找不到人，三招、五招一大推，偏鄉開出月薪4萬5000元，九招還招不到人，全台上演搶人大作戰，有的學校強調靠近圖書館，可以認真準備考試，有的主打同事相處和樂，可協助輔考正式老師，還有學校稱沒有黑箱作業，沒有內定人選，可見競爭激烈。三招之後大學相關科系畢業即可報考，代理教師薪水一國多制，好壞差兩個月，那裡有好薪情？過來人大推這幾個地方。...

2022-08-16 08:00