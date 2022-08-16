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首批新課綱學生上大學 台科大校長：符合人才培育想像

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部協助台科大推動「技專校院設立選才專案辦公室計畫」延續新課綱願景。圖／台科大提供
教育部協助台科大推動「技專校院設立選才專案辦公室計畫」延續新課綱願景。圖／台科大提供

因應新課綱上路，教育部協助台科大推動「技專校院設立選才專案辦公室計畫」，今年第一批新課綱學子透過新機制進入大學。台科大表示，各校對新課綱已有一定程度了解，並陸續設計出適合校系的評量尺規，將視未來學生表現，滾動式調整。台科大校長顏家鈺則表說明，新課綱側重專業能力分流、多元選修、跨域學習等，亦符合現代社會對人才培育的想像。

教育部於今年5月商請台科大行政協助成立「技專校院招生專業化總辦公室」延續新課綱願景，扎根技職教育並結合學生學習歷程檔案，推動精緻化招生審查。

台科大於近日舉辦「技專技高交流座談會」。台科大校長顏家鈺表示，未來產業與社會的發展已不能仰賴單一專長，而是強調跨領域學習、創意創新。108課綱強調務實致用、專業能力分流、多元選修、跨域學習和專題實作等，均符合現代社會對人才培育的想像。也相信在技高教師的教學引導下，能培養學生解決問題的實務能力。

技專校院招生專業化總辦公室推手、教務長阮聖彰表示，技職教育應該被重視，新課綱強調實作能力，協助學生培養專業實務技能、提升務實致用能力。

阮聖彰也說，技專學校可透過校務研究系統結合技高學習歷程檔案分析各招生管道入學學生表現，做為輔導與技高合作開課及招生選才作法機制的回饋調整依據，推動更具精緻化的技職教育。

108課綱 台科大 教育部 多元選修

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