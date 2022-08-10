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作家搭電梯短短20秒文化衝擊 白人媽媽「1句話」東西教育差異全看透

聯合新聞網／ 綜合報導
旅美作家在一次搭電梯的過程中，因一對白人母子的對話，有了意外的體悟。示意圖／ingimage
旅美作家在一次搭電梯的過程中，因一對白人母子的對話，有了意外的體悟。示意圖／ingimage

東西方教育觀念大不同，旅美作家「旅行沙舟」在Dcard上一篇「電梯裡的美式教育」文章，寫道在芝加哥長住的日子裡，常經歷到許多不同的生活體驗與文化衝擊。其中，在一次搭電梯的經驗裡，一對白人母子的互動，讓他有了意外的體悟。

美國人是樂於和陌生人互動的民族，就算在小小大樓電梯裡等候的數十秒鐘，都有可能出現一段意想不到的對話或一次有趣的文化觀察。原PO分享，某天在電梯裡遇到一對白人母子，在媽媽身旁的是看起來約莫3、4歲的小男孩，原PO朝他揮了揮手，就在這時，母親問了一句：「你想不想打聲招呼？(Would you like to say hi?)」

只見小男孩視線下垂，抓住媽媽的手，靦腆地搖了搖頭。母親溫柔地摸了摸他的金髮，並說聲「沒關係(That’s OK.)」。原PO回憶道，相較東方父母通常會和小孩說：「來跟叔叔打招呼。」或是「沒跟叔叔打招呼？」，兩邊父母同樣地愛小孩，也同樣為了孩子好，但教育方式卻有如此巧妙的差別，「一個是命令或疑問、一個是探詢與鼓勵；一個是慚愧和糾正、一個是認可並尊重」，短短20秒、兩句話，就讓他看見了東西方教育觀念的不同。

貼文一出，網友們也紛紛留言表示讚同，「謝謝你的分享，好喜歡」、「外國人的育兒態度在這方面真的是蠻值得學習的」、「我爸媽就是從小這樣對我⋯還會說，要面帶微笑啊，怎麼臉那麼臭」、「我也不喜歡中式教育裡面都一定要跟誰誰誰打招呼，不然就是直接罵你沒禮貌」、「從小最討厭的是別人來我家或我去別人家，因為大人都會說沒叫人？第一次見面或久久見一次我哪知道要怎麼稱呼，叫太小聲也等於沒叫」。

電梯 芝加哥 美國 Dcard 親子教育

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