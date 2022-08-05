國際經濟學奧林匹亞傳捷報 台灣隊獲1金2銀2銅

2022年國際經濟學奧林匹亞決賽傳回捷報，此次為我國第三次參與此項國際賽事，在來自41個參賽國的202位參賽選手中，五位參賽選手共獲得1金2銀2銅，及一位最佳理論表現獎的佳績。全球排名方面，台灣為世界第11名，在亞太地區位居第5名，位處中國大陸（5、9）、馬來西亞（7）、印度（10）之後。三個競賽項目中，我國選手在經濟學項目中表現最佳，位居全球第8名，在亞太地區獲得第4名。

國際經濟學奧林匹亞（International Economics Olympiad）為高中學科最高等級競賽，本年度為第五屆競賽，主辦國為中國大陸。由於新冠肺炎（COVID-19）衝擊，該競賽於線上跨時區同步舉辦。賽事項目包含經濟學、金融素養及商業案例分析。前兩項為個人項目，最後一項則為團體項目，選手成績與國家排名與以上三項目皆有關聯。

我國於今年 3 月辦理台灣經濟學奧林匹亞，並在兩階段的競賽後選拔出參與本年度國際賽事之代表隊成員。本年度國內選拔由台灣模擬教育協會與東吳大學巨量資料管理學院共同主辦，除了國際大會的認證之外，更邀請到了東吳大學經濟學系副教授袁國芝、滙豐（台灣）商業銀行陳志堅總經理、企劃永續發展部黃靖涵負責人，以及波士頓顧問集團翁詩涵董事經理擔任評審，並在閉幕式給予選手學術與實務的建議。

本年度競賽為國內第三次選拔，吸引了130位學生全國中學生一同參與。競賽全程以英文進行，選手於初賽通過經濟學與財務金融知識的筆試後，排名前16位學生入選決賽，進行商業案例分析的考核。在最終階段，主辦單位綜合兩階段成績，選拔出5位代表隊成員與2位備取選手。選手於暑假期間參與為期兩周的集訓，並代表我國投入國際賽事。

本年度我國代表隊由台灣模擬教育協會理事長蔡承翰擔任領隊、台灣經濟學奧林匹亞執行委員會召集人黃蕾而擔任副領隊，並由台中私立明道高級中學學生游昀芳隨隊觀察，參賽選手為新北市私立林口康橋國際高級中學張冠元同學、亞太美國學校段宜瑄同學、私立道明外僑學校施俊佑同學、新北康橋高級中學蔡允恬同學與北市私立薇閣雙語高級中學王詠晴同學。由於疫情影響，本年度競賽採用線上賽模式進行。競賽於7月26日開幕，依序進行經濟學理論、財務金融競賽與商業案例分析賽事，並於8月1日進行頒獎典禮。

本次競賽成績最佳、也是為台灣奪下第一面金牌的選手為國際排名第 11 名的施俊佑，同時也取得了最佳理論表現獎。施俊佑表示在頒獎期間十分的緊張，直到念到自己的名字才放下心來，也很開心能為國家爭取到這份榮耀，讓台灣被更多人所看見。獲得銀牌的段宜瑄和蔡允恬今年都是第二次挑戰台灣經奧才入選代表隊，兩人都提到了能感受到自己一年多以來的成長，以及努力付出之後的如願以償；段宜瑄表示在這裡見識到了更廣闊的天空與更多優秀的同儕，期許能持續自我精進，蔡允恬則是第一時間打電話給家人報喜，並感謝家人一直以來的支持和陪伴。

領隊蔡承翰指出，這一年是世界局勢變化非常大的一年，因此今年的國手培訓涵蓋更多面向的熱門議題，包含能源、 ESG、不平等等題材都在國際賽的申論題與商業案例試題中出現。此外，培訓期間雖為實體進行，但模擬測驗與商業案例分析皆模擬正式競賽、以電腦打字或視訊軟體進行，讓選手們提早適應國際賽模式，使得讓臨場反應變得更加穩定。

選手們也自行組織讀書會、努力磨合團隊默契，因此在商業案例分析項目也帶來了比練習時更加優秀的表現。蔡承翰也談到，未來台灣模擬教育協會將會結合 108 課綱理念，在全台各地持續推廣中學生專屬的經濟學、財務金融及商業案例分析教育，並希望能結合學術與業界資源，持續選拔並培訓優秀學生參與國際經濟學奧林匹亞，以期提升國內學生商業領域素養，讓台灣學子持續在世界舞台上占有一席之地。