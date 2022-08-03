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小論文、報告涉襲抄時有所聞 高中生誤以為改寫不算抄襲
近來政治人物論文屢遭踢爆涉及抄襲，論文比對系統業者近期則發現，68％的疑似抄襲文本案例皆來自不當引用，且針對高中的調查也發現，高中學生抄襲主要原因在於「不理解何謂抄襲」，其次則是認為即便抄襲也不會有人發現。
論文抄襲比對系統業者「快刀」總經理林政宏表示，根據快刀相似度比對系統十年來統計，68％的疑似抄襲文本案例，皆來自不當引用。很多學生以為改寫自其他論文整理的數據、資料就不算抄襲或不會被發現，但實際上抄襲種類包括逐字 、馬賽克、改編、自我抄襲以及圖片抄襲等多種。
林政宏說，只要把他人文字或想法放在自己的論文中，卻未說明出處假裝是自己原創想法，即便是幾個字也算抄。
林政宏也說，109年、110學年度曾免費提供系統給全國高中小論文比賽進行抄襲比對，但調查顯示，高中學生抄襲行為主要原因在於不理解甚麼是抄襲，認為只要有改寫便不是抄襲，其次則是認為抄襲也不會有人發現。
過去，高中小論文與閱讀測驗比賽主要抄襲比對方式，是將有疑慮段落透過Google進行比對，快刀系統也發現，隨新課綱探究與實作課程上路，學生多需撰寫小論文、科展報告、學校報告等，目前九成五以上高中，都認為必須抄襲比對系統，更傾向高效率，且不限於論文資料庫，大幅提高比對準確度。
林政宏呼籲，論文抄襲案件已受社會大眾重視，對個人、校譽的影響甚鉅。從國、高中時期透過科技工具協助，建立學生學術倫理的觀念刻不容緩，以養成學生更具原創的競爭力。
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